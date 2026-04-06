[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 6일

◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
12:00 JTBC <장르만여의도> 출연
14:00 대정부질문(경제) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 행정안전위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 446호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 501호
10:00 기후에너지환경노동위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 621호
10:00 국토교통위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 530호
10:00 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
11:00 재정경제기획위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 431호
11:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
14:00 본회의 / 본회의장
14:30 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
14:30 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
17:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
시간 미정 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 이훈기 의원실, 소버린 AI와 AI 반도체: 추론 인프라 국가전략 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김용태 의원실, 수능 문항거래 관련 학원법 개정 토론회 무엇을 바꿔야 하나 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 강득구 의원실, 이주배경학생 교육지원체계 모색을 위한 국회토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 신장식 의원실, 중단된 제4인터넷뱅크, 재추진 필요한가 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이종배 의원실, 한국형 소버린 AI 재난·안전 운영체제 구축방향 국회 토론회 / 의원회관 제1소회의실
13:30 정희용 의원실, 국가보훈의 사회적 의미와 국민 인식 제고 방안 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
15:00 배준영 의원실, 국가균형발전을 위한 강화 경제자유구역 지정 전략 토론회 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 손솔 의원, [학교예술교육 추경 촉구 기자회견]
10:00 임미애 의원, [오중기 전 청와대 선임행정관 경상북도지사 출마선언 기자회견]
10:20 박주민 의원, [현안 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [4월 2주차 국회 정례브리핑]
14:40 이개호 의원, [문신사법 시행 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 경기 수원시 현장 최고위원회의 / 경기아트센터 소극장
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 수원시 민생현장 방문 / 못골시장 입구
14:00 대정부질문 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 경기 수원시 현장 최고위원회의
14:00 대정부질문
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:30 인천 현장최고위원회의 / 인천시당
11:10 인천 '천원주택' 현장 방문 / 계산누리주택
14:00 대정부질문(경제) / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
09:30 인천 현장최고위원회의 / 인천시당
14:00 대정부질문(경제) / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:00 최고위원회 회의 / 광화문 이순신 동상 앞
*서왕진 원내대표
09:00 최고위-의원단연석회의 / 광화문 이순신 동상 앞
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
17:00 오마이TV <이병한의 상황실> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
14:00 개혁신당 오산시장 예비후보 송진영 출마 기자회견 / 씨네아울렛 105호 선거사무실
19:00 CBS-R <박재홍의 한판승부> 출연
*천하람 원내대표
08:00 BBS-R <금태섭의 아침저널> 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
14:00 본회의 / 국회 본회의장
17:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
18:10 KBC <여의도초대석> 출연
oneway@newspim.com