[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 10일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 10일 임시의정원 개원 107주년 기념식 개최했다.
- 정청래 당대표 담양 창평전통시장 민생현장 방문했다.
- 용혜인 의원 기본소득 지방시대 발표 기자회견 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회의사당 로텐더홀
◆본회의 및 상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
소위의결시 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
시간 미정 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
13:30 김예지 의원실 등, 사용자 중심의 장애인 접근성 컨퍼런스 / 의원회관 제1소회의실
14:00 오세희 의원실, 석유화학 탈탄소 전기화 전환의 기회와 정책과제 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 최민희 의원실 등, 윤석열 정부 방송장악 진상규명 특별법 제정 방안 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 서미화 의원실 등, 장애인차별금지법 시행 18주년 기념 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 서영석 의원실 등, 호스피스와 통합돌봄의 동행 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 용혜인 의원, [기본소득 지방시대 발표 기자회견]
11:20 이정헌 의원, [현안 기자회견]
11:40 정혜경 의원, [남웅건설 규탄, SK 책임 촉구 기자회견]
13:20 김선교 의원, [양향자 최고위원 경기도지사 출마선언 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 이인선 의원, [대구시장 경선 관련 국회의원 입장 발표 기자회견]
14:40 서삼석 의원, [지역 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
08:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!>담양 창평전통시장 민생현장 방문 / 창평전통시장
09:00 전남 담양군 현장 최고위원회의 / 담양농협 본점 대회의실
미정 본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회 본관 중앙홀
미정 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
14:00 6.3 지방선거 대전·세종 필승 결의대회 / 유성문화원
*서왕진 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회의사당 중앙홀
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연
*천하람 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회 본관 로텐더홀
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위회의장
10:00 재정경제기획위원회 조세소위 / 국회 본관 431호
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