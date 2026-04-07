[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 6일 국회 생생텃밭 개장식 등 일정 진행한다.
- 여야 상임위 예산심사와 세미나 다수 열린다.
- 여야정 민생경제협의체 청와대서 회동한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:20 2026년 국회 생생텃밭 개장식 / 국회 헌정회 앞 텃밭
11:00 제62회 한국보도사진전 '오늘의 보도사진, 내일의 역사가 되다' 展 / 광화문광장 놀이마당 전시장
14:00 유튜브 매불쇼 출연
18:00 제70회 신문의 날 기념 축하연 / 한국프레스센터 국제회의장
◆본회의 및 상임위원회
09:00 국토교통위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 530호
09:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 예산결산소위원회 / 본관 534호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 제2회의장
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
16:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제47강 / 의원회관 제1소회의실
10:00 이강일 의원실 등, K-공정무역인증을 위한 국회 포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 신장식 의원실, 공익신고자 보호법 포괄주의 전환을 위한 입법 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 부승찬 의원실 등, 방위산업 등 전략 수출산업 금융지원 방안 마련을 위한 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김윤 의원실 등, 보건의료인력기준 법제화 이제는 이행이다 / 국회도서관 대강당
10:00 김선민 의원실 등, 영케어러 관점에서 본 「위기아동·청년법 시행의 쟁점과 과제」 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이성윤 의원실 등, 출국대기소 설치법의 쟁점과 과제 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 전종덕 의원실 등, 간호·간병통합서비스 전면 시행 방안 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 개헌, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 복기왕 의원실 등, 모범운전자의 법적 지위 확립 및 실효적 지원 체계 구축 / 의원회관 제1소회의실
14:00 민병덕 의원실, 스테이블코인 제도 설계를 위한 과제 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 최형두 의원실 등, 크루즈 관광활성화 지역경제 살리자 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, 해상풍력지원선(CTV) 국산화 기술개발 및 표준화 전략 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
15:00 조인철 의원실, 광주광역시 의료관광 포럼 / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 박성준 의원, [조작기소 국조특위 긴급 기자회견]
09:20 김승수 의원, [정치 현안 관련 입장 발표 기자회견]
09:40 최수진 의원, [현안 관련 기자회견]
10:00 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
10:40 최혁진 의원, [사법 카르텔 독점 방지법 관련 기자회견]
11:00 강경숙 의원, [군산시 재선거 조국대표 출마 추진위원회 기자회견]
11:20 오세희 의원, [이승훈 영등포구청장 예비후보 소상공인 공약 발표 기자회견]
11:40 한지아 의원, [현안 관련 기자회견]
13:40 정혜경 의원, [핵발전 탄력운전 정책 규탄 기자회견]
14:00 강경숙 의원, [사립학교법 개정안 통과 촉구 기자회견]
14:20 김상욱 의원, [현안 관련 기자회견]
14:40 유영하 의원, [국민의힘 대구광역시장 경선 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 더불어민주당 기본사회위원회 3기 출범식 / 국회 의원회관 제2소회의실
11:30 [청와대 풀단]여야정민생경제협의체 / 청와대
15:00 <착!붙 공약 프로젝트> 2호·3호 공약 발표 / 국회 본관 당대표 회의실
15:30 글로벌 서해안시대 특별위원회 발대식 및 1차 회의 / 국회 본관 원내대표회의실
18:00 제70회 신문의 날 기념 축하연 / 한국프레스센터 20층 국제회의장(중구 세종대로 124)
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
11:30 여야정 민생경제협의체 회담 / 청와대 본관 인왕실
18:00 제70회 신문의 날 기념 축하연 / 한국프레스센터 20층 국제회의장
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
11:30 여야정 민생경제협의체 회담 / 청와대 본관 인왕실
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:00 6.3지방선거 국민추천 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실
*서왕진 원내대표
9:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
9:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)
10:00 [토론회] 다시 찾아온 에너지 위기, 기후·에너지정책 어떻게 가야하나? / 국회의원회관 제2간담회의실
15:00 [녹화 인터뷰] 국회방송 <움직이는 예산과 경제>
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:35 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
11:00 제62회 한국보도사진전 개막식 / 광화문광장 놀이마당 전시장 (서울시 종로구 세종대로 172)
*천하람 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
seo00@newspim.com