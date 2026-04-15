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프롭테크 업계 목소리 하나로 모은다…정책 협의체 발족

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  • 한국프롭테크포럼이 14일 대외정책협의회를 출범해 프롭테크 산업의 정책 소통 창구를 마련했다.
  • 협의회는 프롭테크 기업들의 현장 문제를 파악하고 합리적 정책 환경 조성을 위해 구성됐다.
  • 부동산 데이터·공유오피스 등 13개 기업이 참여하며 직방의 양화수 이사가 초대 협의회장을 맡는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프롭테크포럼 13개 회원사 참여
정부·국회 소통 채널 강화 및 법제도 개선 주도
전자계약부터 코리빙까지 다양한 분야 참여

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부동산 시장에 정보통신기술(ICT)을 접목한 프롭테크 산업이 급성장하는 가운데, 업계의 목소리를 대변할 공식 정책 소통 기구가 첫발을 내디뎠다.

한국프롭테크포럼 산하 대외정책협의회가 지난 14일 스파크플러스 코엑스점 IR룸에서 발족식을 갖고 공식 출범했다. [사진=한국프롭테크포럼]

15일 한국프롭테크포럼은 프롭테크 산업 관련 법제도 개선과 정책 제안을 주도할 '대외정책협의회'가 공식 출범했다고 밝혔다.

이번 협의회 구성은 프롭테크 기업들이 일선 현장에서 마주하는 현실적인 문제들을 짚어내고, 이를 뒷받침할 합리적인 정책 환경을 조성해야 한다는 문제의식에서 비롯됐다. 기술 혁신의 결과물이 시장의 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 업계의 입장을 체계적으로 대변하는 역할을 맡는다.

구체적인 활동 방향으로는 유관기관과의 정기적인 정책 간담회 개최, 입법 및 행정 예고에 대한 공식 의견 개진 등을 꼽았다. 이와 함께 법률 및 정책 전문가를 초청해 세미나를 여는 등 회원사들의 정책 대응 역량을 끌어올리는 데에도 집중할 계획이다.

초대 협의체에는 총 13개 기업이 이름을 올렸다. 부동산 데이터, 공유 오피스, 공유 주거(코리빙), 도시정비, 건축 솔루션, 전자계약 등 산업 내 다방면의 기업들이 합류해 한쪽으로 치우치지 않는 균형 잡힌 정책 논의가 이뤄질 전망이다. 

초대 협의회장사는 직방이 낙점됐다. 협의회장으로 선출된 양화수 직방 이사는 "프롭테크 기업들의 다채로운 현장 경험과 생생한 목소리를 정책 논의 단계부터 제대로 전달할 창구가 절실하다는 업계의 공감대가 형성돼 협의회가 출범했다"며 "정부 및 국회와 발전적인 대화를 지속해 프롭테크 생태계가 안정적으로 커나갈 수 있는 기반을 다지겠다"고 말했다.

포럼 측은 이번 공식 발족 이후에도 업계 현안 공유와 정책 소통에 뜻이 있는 회원사라면 언제든 협의회에 동참할 수 있도록 참여의 문을 열어둘 방침이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한국프롭테크포럼이 새롭게 공식 출범한 기구의 이름과 그 주된 역할은 무엇인가요?
A. '대외정책협의회'로, 프롭테크 산업과 관련된 법제도를 개선하고 정책 제안을 주도하는 역할을 맡습니다.

Q. 대외정책협의회를 구성하고 출범하게 된 핵심적인 배경은 무엇인가요?
A. 프롭테크 기업들이 일선 현장에서 겪는 현실적인 문제들을 파악해 이를 뒷받침할 합리적인 정책 환경을 조성하고, 업계의 입장을 체계적으로 대변하기 위해서입니다.

Q. 대외정책협의회는 앞으로 어떤 구체적인 활동들을 전개해 나갈 예정인가요?
A. 유관기관과의 정기적인 정책 간담회 개최, 입법 및 행정 예고에 대한 공식 의견 개진, 그리고 법률 및 정책 전문가 초청 세미나 등을 통해 회원사들의 정책 대응 역량을 높일 계획입니다.

Q. 초대 협의회에는 어떤 기업들이 참여하며, 구성상의 특징은 무엇인가요?
A. 총 13개 기업이 초대 협의회에 합류했습니다. 부동산 데이터, 공유 오피스, 공유 주거(코리빙), 도시정비 등 산업 내 다방면의 기업들이 폭넓게 참여해 한쪽으로 치우치지 않는 균형 잡힌 정책 논의가 가능할 전망입니다.

Q. 초대 협의회를 이끌어갈 회장사는 어디이며, 향후 다른 기업도 협의회에 추가로 참여할 수 있나요?
A. 초대 협의회장사는 '직방'이 선정되었습니다. 포럼 측은 발족 이후에도 업계 현안 공유와 정책 소통에 뜻이 있는 회원사라면 언제든 동참할 수 있도록 계속해서 참여의 문을 열어둘 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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