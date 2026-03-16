서울 부동산 증여, 50·60대가 70대 추월…"대출 막히자 자산 조기 이전"

직방, 2월 소유권이전등기 통계 분석

서울 50·60대 비중 49.02%…70대 이상 웃돌아

다주택 규제·자녀 주택 구입 자금 지원 맞물려

지방은 여전히 70대 이상 고령층 주도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 최근 서울과 수도권을 중심으로 부동산을 증여하는 연령대가 점차 낮아지고 있는 것으로 파악됐다. 높은 집값과 팍팍해진 대출 규제 탓에 자녀의 내 집 마련을 돕기 위해 부모 세대가 자산 이전 시기를 앞당긴 결과로 해석된다.

서울 부동산 증여 현황 [자료=직방]

16일 부동산 정보업체 '직방'이 대법원 등기정보광장의 부동산 소유권이전등기 통계를 분석한 결과, 지난달 서울 증여인은 1773명으로 전월(1624명)보다 약 9.17% 증가했다.

증여인의 연령 구조를 보면 변화가 감지된다. 서울 증여인의 연령 비중은 ▲40대 3.61% ▲50대 16.19% ▲60대 32.83% ▲70대 이상 43.03%로 나타났다. 단일 연령대 기준으로는 70대 이상 고령층 비중이 가장 높지만 50~60대 참여가 확대된 모습이다.

70대 이상 비중은 올 1월 49.26%에서 2월 43.03%로 낮아진 반면, 50대 비중은 13.42%에서 16.19%로 확대됐다. 50대와 60대를 합한 비중은 49.02%로 70대 이상 비중(43.03%)을 웃돌았다.

지역별로 봐도 연령 구조에 차이가 나타났다. 수도권에서는 증여 시점이 이전보다 앞당겨지며 상대적으로 낮은 연령대에서 증여가 이뤄진 반면 지방에서는 여전히 고령층 중심 구조가 유지됐다.

전문가들은 수도권과 지방 간 증여 연령 구조 차이가 자녀의 주택 구입 시기와 맞물려 증여 시점을 앞당기는 움직임이 수도권에서 상대적으로 늘어난 영향이라고 분석했다. 최근 수도권을 중심으로 주택가격이 높은 수준을 유지하면서 자녀 세대가 주택을 마련하는 과정에서 부모 자금이 활용되는 사례가 늘어난 점도 배경으로 지목된다.

김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 "대출 규제 강화로 주택 구입 시 활용할 수 있는 금융 자금의 규모가 제한되면서 필요한 자기자본 부담이 커진 점도 원인 중 하나"라며 "과거보다 대출을 통한 자금 조달이 어려워지면서 자녀의 주택 구입 과정에서 부모 세대가 자산을 이전하는 방식으로 증여를 활용하는 사례가 늘고 있다"고 말했다.

이어 "다주택 보유 부담 확대에 대한 인식이나 실거주하지 않는 주택에 대한 규제 강화 가능성 등 최근 시장 환경 변화도 가능성이 있는 이유"라며 "정책 환경 변화에 대한 인식이 확산되면서 일부에서는 보유 자산을 미리 정리하거나 자산 이전 시점을 앞당겨 증여를 선택하는 사례도 나타난 것으로 풀이된다"고 덧붙였다.

chulsoofriend@newspim.com