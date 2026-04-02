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"프롭테크가 미래 먹거리" 모두싸인, 상장 정조준…'종이 계약' 관행 깰까

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덩치 키우는 전자계약 1위 기업 모두싸인
부동산·재건축 시장 뚫고 흑자 전환할까

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 클라우드 기반 전자계약 솔루션 스타트업 모두싸인이 프롭테크 분야로 외연을 확장하며 2028년 기업공개(IPO)에 본격적으로 나선다. 정비사업 시장 진출의 토대가 마련되며 존재감을 키우고 있으나, 대면 계약 중심의 굳건한 심리적 장벽과 정부 주도 시스템과의 인센티브 격차를 어떻게 해소하느냐가 관건이 될 전망이다.

1일 모두싸인은 한국프롭테크포럼 미디어허브에서 이 같이 밝혔다. 

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 1일 서울 강남구에서 열린 한국프롭테크포럼 미디어허브에서 이찬미 모두싸인 브랜드커뮤니케이션팀장이 브리핑을 하고 있다. 2026.04.02 chulsoofriend@newspim.com

2024년 기준 글로벌 디지털 서명 시장은 약 7조3000억원 규모로 연평균 40% 이상의 가파른 성장을 보이고 있다. 미국의 대표 기업 '도큐사인'은 부동산 계약을 첫 핵심 버티컬로 삼아 전 산업으로 진출했고 , 일본의 '클라우드사인'은 정부의 도장 퇴출 기조에 힘입어 공공 부문을 중심으로 급성장했다.

한국 역시 2024년을 기점으로 110년 만에 인감증명서 폐지가 선언된 한편 행정 문서 원본으로서 전자 문서 보관이 규정되는 등 본격적인 성장 궤도에 진입할 법적 기반이 마련됐다. 2015년에 설립된 모두싸인은 클라우드(SaaS) 기반 전자서명 및 계약 관리 솔루션을 제공하는 스타트업이다. 현재 약 33만곳 이상의 기업·기관 고객과 1000만명 이상의 누적 이용자를 확보했다.

최근 미래 먹거리로 부동산 시장을 정조준하고 있다. 거금이 오가는 부동산 계약 시 발생하는 정보 비대칭, 훼손 및 분실 위험 등의 문제를 전자계약의 기술력으로 해결할 수 있다는 구상이다. 실제로 한국부동산원, 직방, 얼마집 등 주요 기관 및 플랫폼이 모두싸인의 기술을 임대차 계약 체결 등에 활용하고 있다. 

'도시 및 주거환경정비법'('도시정비법') 개정으로 재개발·재건축 분야에 전자동의서와 온라인 총회가 도입되면서 새 지평이 열렸다. 다수 조합원의 동의서를 수기로 취합하던 기존과 달리 온라인 방식을 채택하면 총회 비용을 약 62% 절감할 수 있고, 소요 시간도 대폭 짧아진다.

현재 정비사업 전체 시장에서 모두싸인이 차지하는 실질적인 비중은 아직 크지 않다. 모두싸인 관계자는 "종합적인 정비사업에서 파이를 늘리겠다는 개념보다는 '전자 동의서' 수집이라는 영역 위주로 한정해 해석하며 점진적으로 접근하고 있다"고 설명했다.

외연 확장을 가로막는 가장 큰 걸림돌은 기술적 한계가 아닌 이용자들의 '심리적 장벽'이다. 부동산 거래의 특성상 여전히 대면을 통한 확인과 종이 계약서를 선호하는 관행이 짙다. 플랫폼이 해킹당해 민감한 정보가 유출되거나 회사가 파산할 경우 계약서가 소실될지 모른다는 막연한 불안감, 비대면 계약의 법적 효력에 대한 의구심 등이 여전하다.

모두싸인 관계자는 "국제 표준인 ISO 27001 등 다양한 보안 인증을 획득하며 신뢰성을 입증한 바 있다"며 "향후 축적된 계약 데이터를 바탕으로 서명이 필요한 모든 산업의 디지털 전환을 이끌어 갈 것"이라고 말했다. 

민간 서비스로서 겪는 구조적 한계도 극복해야 할 과제다. 국토교통부가 운영하는 부동산 전자계약 시스템은 이용 시 주택담보대출 우대 금리 혜택 등을 제공하지만, 민간 플랫폼을 이용할 경우에는 이러한 혜택을 받을 수 없다. 일반 소비자와 공인중개사들이 자발적으로 민간 플랫폼을 1순위로 선택하게 만드는 데 결정적인 제약으로 작용한다.

현재 2028년을 목표로 기술특례상장이 아닌 일반 상장을 통한 IPO를 추진 중이다. 이를 위해서는 재무 건전성 확보가 시급하다. 2025년 말 기준 모두싸인의 연간반복매출(ARR)은 최근 5년 사이 5배 이상 증가했다. 그러나 선제적인 AI 기술 개발과 인프라 확장에 상당한 투자를 단행한 탓에 현재 영업이익은 여전히 적자를 기록하고 있다.

상장 목표 시점까지 남은 시간이 길지 않은 상황에서 아직 가시적인 진전이나 폭발적인 점유율 확대는 더 지켜봐야 한다는 평가가 나온다. 모두싸인 관계자는 "공공 및 기존 플랫폼과의 적극적인 협력이 돌파구"라며 "정부가 제도를 열어주면 자사의 안전하고 민첩한 인프라로 현장의 빈틈을 채우는 상호보완적 생태계를 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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