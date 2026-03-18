전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

국토부 "자산 버블 끊어야…실거주 중심 질서 확립할 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

18일 건설산업연구원 세미나 열려
정부, 통화·금융 아우르는 실거주 보호 개편안 예고
학계 "낡은 도시정비사업 뜯어고쳐야"
국가 전략 플랫폼 육성 필요성도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부와 학계가 고질적인 부동산 시장 불안을 해소하기 위해 기존 주택 정책의 판을 완전히 뒤집는 전면적인 재구조화에 나선다. 맹목적인 유동성 팽창에 기댄 과거의 낡은 관행에서 벗어나, 수요자 맞춤형 거버넌스와 첨단 기술이 융합된 지속 가능한 미래 도시 공간을 창출하겠다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 장우철 국토교통부 주택정책관이 18일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '주택·도시, 재탄생(Rebirth) 전략 : 구조 혁신을 넘어 정책·시장 재정립으로' 세미나에서 기조강연을 하고 있다. 2026.03.18 chulsoofriend@newspim.com

18일 한국건설산업연구원(이하 '건산연')은 '주택·도시, 재탄생(Rebirth) 전략' 세미나를 개최했다고 밝혔다.

◆ "유동성 파티 끝"…자산 버블 걷어내고 '실거주 보호' 총력

장우철 국토교통부 주택정책관은 기조발제를 통해 반복되는 부동산 위기를 타개하고, 무너진 계층 이동의 사다리를 복원하기 위해 주택 시장의 '게임의 룰'을 전면 재설계하겠다는 의지를 내세웠다. 현 정부 주택 정책의 핵심은 맹목적인 신용 팽창이 불러온 자산 버블을 끊어내고 '실거주 중심'의 질서를 확립하는 데 있다는 주장이다.

장 정책관은 역대 부동산 위기의 근본 원인을 '유동성 과잉'으로 꼽았다. 2000년 54조원이던 주담대는 신용카드 대란 이후 저금리 기조 속에 2007년 344조원으로 6.4배 폭증했다. 문재인 정부 5년간 실거래가 기준으로 전국 43.7%, 서울 99.3% 상승하며 집값이 급등한 현상 역시 2019년 하반기 금리 인하 이후 유동성 팽창과 은행권의 가계대출 쏠림이 맞물린 결과로 지목됐다.

이러한 자산 버블은 극심한 자산 격차를 초래했다. 2015년에는 지방 아파트 약 2.9채(평균 1억9000만원)로 서울 아파트 1채(평균 5억4000만원)를 살 수 있었으나, 2025년 말 기준으로는 지방 아파트 5채(2억6000만원)를 팔아야 서울 1채(12억9000만원)를 살 수 있을 정도로 '부의 쏠림'이 심화됐다. 숨은 부채를 포함한 실질 가계부채 비율은 GDP(국내총생산) 대비 약 175%에 달해 거시 건전성을 크게 위협하고 있다.

장 정책관은 "이재명 대통령의 '부동산 불로소득 공화국 혁파' 철학에 발맞춰 통화·금융·세제·공급을 아우르는 근본적인 개편안을 조율 중"이라고 말했다. 다주택자와 초고가 1주택자의 비정상적 특혜를 공정성 관점에서 재검토하고, 투기는 철저히 차단하되 통상적 실거주는 적극 보호한다는 방침이다. 

◆ 건설업계도 '플랫폼' 입는다…AI로 시장 진단해야

김성환 건산연 연구위원은 인구 구조의 하강 국면과 저성장 기조가 고착화되기 전인 지금을 주택 정책을 획기적으로 바꿀 마지막 기회로 진단했다. 현재의 주택 문제는 개별 영역의 실패가 아니라 정부와 공급자, 수요자가 서로 다른 논리로 작동해 발생한 구조적 단절이자 시스템 실패라는 지적이다.

수요가 집중되는 수도권에서는 다층적 심의와 규제로 공급 병목이 나타나고 있으며, 지방은 미분양 물량 급증과 건설 금융 연체율 증가로 공동화가 가속화하는 실정이다. 김 연구위원은 주택을 자산 증식 도구가 아닌 국민의 삶을 담아내는 유기적 플랫폼으로 재정의하는 주거 철학이 수반돼야 한다고 강조했다.

성공적인 대전환을 위해서는 산업 주체의 역할, 거버넌스, 기술 등 세 가지 축의 동시 전환이 필수적이라는 의견을 제기했다. 김 연구위원은 "사람 측면에서는 노동 집약적인 현장 시공 중심의 전통 건설 산업을 첨단 생산 체계와 전 생애주기 주거 서비스 모델로 확장해야 한다"며 "거버넌스 측면에서는 공급자와 절차 중심의 경직적 규제를 수요 대응형 유연한 체계로 개편해야 한다"고 주문했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국건설산업연구원은 18일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '주택·도시, 재탄생(Rebirth) 전략 : 구조 혁신을 넘어 정책·시장 재정립으로' 세미나를 개최했다. 2026.03.18 chulsoofriend@newspim.com

허용된 것만 가능한 포지티브 규제에서 금지된 것 외에는 모두 가능한 네거티브 규제로 전환해야 한다는 의미로 풀이된다. 분절적인 인허가 체계를 원스톱 통합 행정으로 구축해 지역 특성과 수요 변화에 대응하는 지원형 거버넌스를 마련해야 한다는 것이다.

기술 측면에서는 직관과 사후적 총량 지표에 의존하던 시장 진단을 데이터 기반으로 고도화해야 한다고 주장했다. 그는 "수요와 공급 파이프라인을 실시간으로 연동하고 알고리즘 기반 조기 경보 체계를 구축해 정보 격차를 완화하며 정책 실효성을 높여야 한다"며 "집을 더 짓는 정책을 넘어 참여 주체 모두가 한 몸이 돼 국민 모두가 잘 살 수 있는 정주 시스템을 구축하는 대전환이 이뤄져야 한다"고 말했다.

◆ 20년 묵은 낡은 정비사업 대수술…'땜질 처방' 버려야

이태희 건산연 연구위원은 기존의 낡은 도시정비정책을 전면 재구조화해야 한다고 촉구했다. 단순한 주택 공급량 확대에 머물던 과거의 양적 팽창 위주 정책에서 벗어나, 도시경쟁력과 삶의 질을 높이는 방향으로 '패러다임 대전환'이 필요하다는 주장을 내세웠다.

이 연구위원은 현재의 도시 정책이 주택가격 안정을 위한 단기적인 경기 대응 도구로 전락했다고 분석했다. 1980년대식 합동재개발 구조의 틀을 벗어나지 못한 채, 상황에 따라 땜질식으로 법률과 사업 수단만 중첩되면서 현장의 혼란과 사업 지연을 초래하고 있다고 꼬집었다. 실질적으로 주민 동의서 징구 등 초기 단계부터 따지면 정비사업 완료까지 평균 20년 이상 소요되는 실정이다.

해결책으로는 '(가칭) 노후 도심 관리 기본법' 제정을 제시했다. 편화되고 유사한 각종 정비사업 제도를 통폐합하고, 노후 기성시가지 정비사업 전반을 종합적으로 관리할 수 있다는 이유에서다. 그는 "까다로운 정비구역 지정 요건을 대폭 완화해 주민 다수가 희망하는 경우 원활하게 사업을 추진할 수 있도록 지원해야 한다"고 강조했다.

복잡하고 자의적인 인허가 및 각종 심의 과정에 AI 시뮬레이션과 디지털 트윈 기술을 적극 도입해 불필요한 사업 지연과 갈등을 획기적으로 줄일 것을 제안했다. 비현실적인 공공임대주택 인수가격을 현실화하고 공공기여 방식을 다변화해야 한다고 부연했다.

이 연구위원은 "공사비 상승과 직결되는 마감재 비리 등을 막기 위해 즉시 공시 의무화 및 내부고발 시스템 등을 도입해야 한다"며 "앞으로의 주택과 도시는 더 많이 짓는 대상이 아니라, AI 기반 기술 등을 통해 더 잘 설계하고 유연하게 운영되는 국가 전략 플랫폼이 돼야 한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동