'1억 공천헌금' 강선우 의원, 12일 보석 심문

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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 지방선거 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의로 구속 기소된 강선우 무소속 의원의 보석 심문기일이 오는 12일 열린다.

8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 12일 오후 1시 50분 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원에 대한 보석 심문기일을 진행한다.

지방선거 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의로 구속 기소된 강선우 무소속 의원의 보석 심문기일이 오는 12일 열린다. 사진은 '1억 공천헌금' 의혹을 받는 강 의원이 지난 3월 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

강 의원 측은 지난 2일 보석을 청구했다. 보석은 구속 피고인에게 보증금을 받거나 보증인을 세워 거주지와 사건 관련인 접촉 제한 등 일정 조건을 걸고 풀어 주는 제도다.

강 의원은 지난 3월 법원에 구속적부심을 청구했으나 받아들여지지 않았다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다.

이후 김 전 시의원은 강 의원의 지역구인 서울 강서구에서 민주당 시의원 후보로 단수 공천받아 당선됐다.

hong90@newspim.com