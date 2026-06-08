전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.08 (월)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

양도세 중과 부활 한 달…주택거래 줄었지만 집값 올랐다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 다주택자 양도세 중과 유예 종료 후 한달간 서울 아파트 매매·증여 모두 줄며 관망세가 짙어졌다.
  • 증여 러시는 없었고 매매·증여 건수 모두 50% 넘게 감소했으나 증여 비중은 소폭 상승했다.
  • 거래 감소에도 강남·용산 등 선호지역 중심 수급 불균형으로 서울 집값은 강보합·완만한 상승세를 이어가고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양도세 중과 시행에도 증여 증가 제한적
관망세 이어지며 거래 감소…서울 집값은 상승세

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 다주택자 양도소득세 중과가 재시행된 지 한 달이 지났지만 서울 부동산 시장은 예상보다 차분한 모습을 보이고 있다. 시장에서는 세 부담을 피하기 위해 매도 대신 증여를 선택하는 사례가 늘어날 것으로 전망했지만, 실제로는 증여 증가세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있다. 매매와 증여 모두 감소하면서 시장 전반에 관망세가 짙어지고 있다는 분석이 나온다.

거래량 감소로 시장이 숨 고르기에 들어간 양상이지만 집값은 상승 흐름을 이어가고 있다. 수요자들의 매수세가 일부 둔화됐음에도 강남권 등 핵심 지역을 중심으로 신고가 거래와 가격 상승이 이어지고 있는 데다 중장기적인 공급 부족 우려도 여전하기 때문이다. 거래 부진과는 별개로 서울 주택시장은 선호 지역을 중심으로 수급 불균형이 지속되고 있어 집값은 당분간 강보합세 또는 완만한 상승세를 유지할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 양도세 중과 부활에도 증여 러시 없었다

8일 부동산업계에 따르면 다주택자 양도세 중과 유예가 종료된 이후 한달이 지나면서 서울 아파트 시장은 거래가 줄어들고 있지만 공급 부족 우려와 선호지역 수요가 집값을 떠받치는 양상이 이어질 것으로 관측된다. 

정부는 지난달 9일부터 다주택자 양도소득세 중과 유예를 종료했다. 세 부담이 늘어남에 따라 다주택자들이 매도 대신 가족 간 증여를 택할 가능성이 높다는 전망이 제기됐지만 실제 시장에서는 예상과 다른 흐름이 나타났다. 

서울 아파트 매매 건수는 중과 유예 종료 직전 한 달인 4월 9일부터 5월 8일까지 8959건을 기록했지만 종료 이후 한 달인 5월 9일부터 이날까지 3799건으로 57.6% 감소했다. 같은 기간 증여 건수 역시 2562건에서 1139건으로 55.5% 줄었다.

당초 시장에서는 세 부담 회피 수단으로 증여가 늘어날 것이란 관측이 나왔지만 실제로는 증여 역시 감소세를 나타냈다. 다만 증여가 매매 건수에서 차지하는 비중은 28.6%에서 30.0%로 소폭 상승했다. 거래 감소 폭이 더 크게 나타나면서 상대적인 비중이 다소 높아진 것이다.

다주택자들이 매도와 증여 중 어느 쪽도 적극적으로 선택하지 않은 채 관망하고 있는 것으로 풀이된다. 최근 서울 집값이 상승 흐름을 이어가고 있는 데다 지방선거 이후 정부의 세제개편 방향이 아직 확정되지 않은 만큼 섣불리 자산 처분에 나서기보다 정책 변화를 지켜보려는 움직임이 강하다는 분석이다.

◆ 거래는 줄었지만 서울 집값은 상승세

실제로 거래는 이전만큼 활발하게 이뤄지지 않고 있지만 가격은 상승 흐름을 이어가고 있다. 한국부동산원에 따르면 6월 첫째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.25% 오르며 69주 연속 상승세를 기록했다. 서울 아파트값은 5월 셋째 주 0.28%, 넷째 주 0.25%, 6월 첫째 주 0.25%를 기록하는 등 꾸준한 오름세를 보이고 있다.

특히 강남3구와 용산구, 한강변 주요 지역에서는 선호 입지 수요와 공급 부족 우려가 맞물리며 상승세가 지속되고 있다. 최근에는 일부 외곽 지역의 대단지와 역세권 단지로도 매수세가 확산되는 모습이다. 시장에서는 거래량 감소가 곧바로 가격 하락으로 이어지지 않는 배경으로 제한적인 매물과 실수요 중심의 매수세를 꼽는다.

업계는 당분간 거래시장의 관망세가 이어질 것으로 보고 있다. 지방선거 이후 정부가 이르면 다음 달 세제개편안을 내놓을 것으로 예상되면서 다주택자들이 매도나 증여에 나서기보다 정책 방향을 지켜보려는 움직임이 강해지고 있기 때문이다. 실제로 시장에서는 양도세와 보유세 체계 변화 가능성, 공급 확대 정책, 금융 규제 방향 등을 종합적으로 검토한 뒤 의사결정을 내리려는 분위기가 감지된다.

다만 가격은 당분간 강세를 유지할 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 공급 확대 정책이 실제 입주 물량으로 이어지기까지 상당한 시간이 필요한 데다 서울 핵심 지역의 수급 불균형이 여전하기 때문이다.

업계 관계자는 "양도세 중과 부활 이후 매도 물량이 대거 시장에 나올 것으로 예상됐지만 실제로는 집주인들이 움직이지 않고 있다"며 "세제개편 방향이 구체화될 때까지 거래량은 제한적인 수준에 머물겠지만 서울 주요 지역은 매물 부족 현상이 지속되고 있어 가격이 쉽게 꺾이기는 어려울 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
사진
오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동