양도세 중과 부활 한 달…주택거래 줄었지만 집값 올랐다

양도세 중과 시행에도 증여 증가 제한적

관망세 이어지며 거래 감소…서울 집값은 상승세

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 다주택자 양도소득세 중과가 재시행된 지 한 달이 지났지만 서울 부동산 시장은 예상보다 차분한 모습을 보이고 있다. 시장에서는 세 부담을 피하기 위해 매도 대신 증여를 선택하는 사례가 늘어날 것으로 전망했지만, 실제로는 증여 증가세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있다. 매매와 증여 모두 감소하면서 시장 전반에 관망세가 짙어지고 있다는 분석이 나온다.

거래량 감소로 시장이 숨 고르기에 들어간 양상이지만 집값은 상승 흐름을 이어가고 있다. 수요자들의 매수세가 일부 둔화됐음에도 강남권 등 핵심 지역을 중심으로 신고가 거래와 가격 상승이 이어지고 있는 데다 중장기적인 공급 부족 우려도 여전하기 때문이다. 거래 부진과는 별개로 서울 주택시장은 선호 지역을 중심으로 수급 불균형이 지속되고 있어 집값은 당분간 강보합세 또는 완만한 상승세를 유지할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 양도세 중과 부활에도 증여 러시 없었다

8일 부동산업계에 따르면 다주택자 양도세 중과 유예가 종료된 이후 한달이 지나면서 서울 아파트 시장은 거래가 줄어들고 있지만 공급 부족 우려와 선호지역 수요가 집값을 떠받치는 양상이 이어질 것으로 관측된다.

정부는 지난달 9일부터 다주택자 양도소득세 중과 유예를 종료했다. 세 부담이 늘어남에 따라 다주택자들이 매도 대신 가족 간 증여를 택할 가능성이 높다는 전망이 제기됐지만 실제 시장에서는 예상과 다른 흐름이 나타났다.

서울 아파트 매매 건수는 중과 유예 종료 직전 한 달인 4월 9일부터 5월 8일까지 8959건을 기록했지만 종료 이후 한 달인 5월 9일부터 이날까지 3799건으로 57.6% 감소했다. 같은 기간 증여 건수 역시 2562건에서 1139건으로 55.5% 줄었다.

당초 시장에서는 세 부담 회피 수단으로 증여가 늘어날 것이란 관측이 나왔지만 실제로는 증여 역시 감소세를 나타냈다. 다만 증여가 매매 건수에서 차지하는 비중은 28.6%에서 30.0%로 소폭 상승했다. 거래 감소 폭이 더 크게 나타나면서 상대적인 비중이 다소 높아진 것이다.

다주택자들이 매도와 증여 중 어느 쪽도 적극적으로 선택하지 않은 채 관망하고 있는 것으로 풀이된다. 최근 서울 집값이 상승 흐름을 이어가고 있는 데다 지방선거 이후 정부의 세제개편 방향이 아직 확정되지 않은 만큼 섣불리 자산 처분에 나서기보다 정책 변화를 지켜보려는 움직임이 강하다는 분석이다.

◆ 거래는 줄었지만 서울 집값은 상승세

실제로 거래는 이전만큼 활발하게 이뤄지지 않고 있지만 가격은 상승 흐름을 이어가고 있다. 한국부동산원에 따르면 6월 첫째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.25% 오르며 69주 연속 상승세를 기록했다. 서울 아파트값은 5월 셋째 주 0.28%, 넷째 주 0.25%, 6월 첫째 주 0.25%를 기록하는 등 꾸준한 오름세를 보이고 있다.

특히 강남3구와 용산구, 한강변 주요 지역에서는 선호 입지 수요와 공급 부족 우려가 맞물리며 상승세가 지속되고 있다. 최근에는 일부 외곽 지역의 대단지와 역세권 단지로도 매수세가 확산되는 모습이다. 시장에서는 거래량 감소가 곧바로 가격 하락으로 이어지지 않는 배경으로 제한적인 매물과 실수요 중심의 매수세를 꼽는다.

업계는 당분간 거래시장의 관망세가 이어질 것으로 보고 있다. 지방선거 이후 정부가 이르면 다음 달 세제개편안을 내놓을 것으로 예상되면서 다주택자들이 매도나 증여에 나서기보다 정책 방향을 지켜보려는 움직임이 강해지고 있기 때문이다. 실제로 시장에서는 양도세와 보유세 체계 변화 가능성, 공급 확대 정책, 금융 규제 방향 등을 종합적으로 검토한 뒤 의사결정을 내리려는 분위기가 감지된다.

다만 가격은 당분간 강세를 유지할 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 공급 확대 정책이 실제 입주 물량으로 이어지기까지 상당한 시간이 필요한 데다 서울 핵심 지역의 수급 불균형이 여전하기 때문이다.

업계 관계자는 "양도세 중과 부활 이후 매도 물량이 대거 시장에 나올 것으로 예상됐지만 실제로는 집주인들이 움직이지 않고 있다"며 "세제개편 방향이 구체화될 때까지 거래량은 제한적인 수준에 머물겠지만 서울 주요 지역은 매물 부족 현상이 지속되고 있어 가격이 쉽게 꺾이기는 어려울 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com