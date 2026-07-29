[특징주] 로봇주株 강세…티엑스알로보틱스 '상한가'

AI 핵심 요약beta
- 로봇주가 29일 장 초반 일제히 급등했다
- 티엑스알로보틱스·엔젤로보틱스가 상한가를 기록했다
- AI·로봇 성장 기대와 저가 매수세가 상승을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 29일 로봇주가 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 인공지능(AI)과 로봇 산업 성장 기대감이 이어지면서 관련 종목 전반으로 매수세가 유입되는 모습이다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 9시 29분 기준 티엑스알로보틱스는 전 거래일보다 3330원(29.92%) 오른 1만4460원으로 상한가를 기록하고 있다. 엔젤로보틱스도 4750원(29.87%) 상승한 2만650원에 거래되며 상한가에 근접했다.
이 밖에도 아이로보틱스는 23.76%, 나우로보틱스는 17.50%, 삼현은 12.40%, 에브리봇은 12.00%, 코스모로보틱스는 11.77% 각각 오르며 동반 강세를 나타내고 있다.
로봇 관련 중소형주도 상승 흐름에 동참했다. 씨피시스템은 9.17%, 엔로보틱스는 7.11%, 이랜시스는 5.97%, 한국피아이엠은 5.26% 상승 중이다.
시장에서는 AI 기술 고도화와 산업용·서비스 로봇 시장 확대에 대한 기대감이 이어지는 가운데, 최근 낙폭이 컸던 로봇주를 중심으로 저가 매수세가 유입된 것으로 보고 있다.
plum@newspim.com