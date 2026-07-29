'한국투자MySuper알아서펀드' 설정액, 연초 이후 1007억원 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 29일 MySuper알아서펀드 설정액이 연초 이후 1000억원 넘게 증가했다고 밝혔다.
- 이 펀드 시리즈 설정액은 1790억원에서 2797억원으로 늘었고 퇴직연금·디폴트옵션 자금 유입이 확대됐다고 했다.
- 글로벌 자산배분과 물가 연동 분산투자 전략으로 CPI 상회 장기 수익률을 추구한다고 했다.
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성장형 O클래스, 국내 BF 2·3년 수익률 1위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 자산배분형 펀드인 '한국투자MySuper알아서펀드' 시리즈의 합산 설정액이 연초 이후 1000억원 이상 증가했다고 29일 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 이 시리즈의 합산 설정액은 올해 초 1790억원에서 지난 28일 종가 기준 2797억원으로 늘었다. 연초 이후 증가액은 1007억원이다.
한국투자신탁운용은 퇴직연금 계좌와 디폴트옵션을 중심으로 자금이 유입되면서 설정액이 늘어난 것으로 보고 있다.
시리즈 가운데 '한국투자MySuper알아서성장형펀드' O클래스는 국내 밸런스드펀드(BF) 중 최근 2년과 3년 수익률에서 각각 65.88%, 103.97%를 기록했다. 에프앤가이드 집계 기준으로 두 기간 모두 1위에 올랐다.
한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 호주의 퇴직연금 디폴트옵션 제도인 '마이슈퍼(MySuper)' 구조를 참고해 설계됐다. 원화 투자자를 대상으로 글로벌 자산배분 포트폴리오를 구성하고 소비자물가상승률(CPI)을 웃도는 수익률을 목표로 운용한다.
포트폴리오는 호주 주식과 미국 대형 성장주, 대체자산 등 글로벌 자산과 국내 채권으로 구성된다. 한국투자신탁운용은 자산을 분산해 변동성을 낮추고 장기 수익을 추구하는 전략을 적용하고 있다고 설명했다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "퇴직연금 적립금이 증가하는 상황에서 은퇴 자산의 실질 가치를 지키려면 물가 상승을 고려한 투자가 필요하다"며 "한국투자MySuper알아서펀드는 물가 연동 자산을 포함한 분산투자 전략으로 장기 운용 성과를 추구한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com