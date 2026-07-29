[컨콜] SK하이닉스 "올해 투자 40조원 후반대…M15X·용인 팹 증설 속도"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 29일 올해 투자 규모를 40조원 후반대로 확대했다.
- AI 메모리 수요 대응 위해 청주 M15X 양산 시점을 앞당기고 용인 1기 팹에 선제 투자했다.
- 추가 클러스터·P&T7·M17 등 중장기 생산기반을 넓히되 시장 상황에 맞춰 단계적으로 투자 조절했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 올해 설비투자를 포함한 전체 투자 규모를 40조원 후반대로 늘린다. 인공지능(AI) 메모리 수요에 대응하기 위해 청주 M15X의 양산 시점을 앞당기고, 용인 반도체 클러스터 1기 팹에도 선제적으로 투자를 집행한다.
SK하이닉스는 29일 열린 2026년 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "견조한 고객 수요와 중장기 성장 기회에 대응하기 위해 생산 역량 확충 투자를 진행하고 있다"며 "일정 단축과 투자 확대를 반영하면 올해 투자 규모는 40조원 후반 수준이 될 것"이라고 밝혔다.
단기 공급 확대를 위해서는 M15X 양산 일정을 앞당긴다. 회사는 "2027년 초 용인 1기 팹 클린룸이 문을 연 뒤 생산능력을 빠르게 늘릴 수 있도록 관련 투자를 진행하고 있다"고 설명했다.
중장기 생산 기반도 넓힌다. 첨단 패키징 공장 P&T7과 신규 낸드 생산기지 M17을 구축하고, 용인 클러스터 이후의 수요에 대응하기 위한 추가 국내 반도체 클러스터 조성도 추진한다.
다만 투자 속도는 시장 상황에 맞춰 조절한다. SK하이닉스는 "팹 건설과 장비 투입, 생산능력 확대는 고객 수요의 가시성과 투자 효율성을 종합적으로 고려해 단계적으로 진행할 것"이라며 "설비투자 원칙을 유지하면서 공급 대응력과 재무 건전성을 함께 강화하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com