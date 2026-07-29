한컴위드, NH농협손해보험에 안면인증 솔루션 공급

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드가 NH농협손해보험과 한컴오스 공급 계약을 체결했다.
- 한컴오스는 얼굴 사진 대조로 본인확인하는 금융 인증 솔루션이다.
- 국내 유일 iBeta PAD Level 2 인증으로 위변조 방지를 검증받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴위드가 NH농협손해보험과 안면인증 솔루션 '한컴오스' 공급 계약을 체결했다.
한컴오스는 비대면 계좌 개설이나 송금 등 금융 서비스 이용 시 사용자의 신원을 확인하는 솔루션이다. 스마트폰으로 촬영한 사용자의 얼굴 사진이나 영상을 신분증 사진과 대조해 본인 여부를 검증하며 얼굴 위변조 방지 기능을 갖추고 있다.
한컴오스는 얼굴 위변조 탐지 성능을 평가하는 'iBeta PAD Level 2(ISO/IEC 30107-3)' 인증을 획득했다. 국내 안면인증 솔루션 중 이 인증을 획득한 제품은 한컴오스가 유일하다. 금융결제원의 바이오정보 분산관리업무 성능 평가 등을 통해 국내외 기관에서 기술 성능을 검증받았다.
한컴오스는 사용자에게 눈 깜빡임이나 고개 돌리기 등 별도의 동작을 요구하지 않는 '패시브 라이브니스' 방식을 적용했다. 출력된 얼굴 사진, 종이 마스크, 3D 마스크, 디지털 사진 및 영상 등을 활용한 위변조 공격에 대응한다.
한컴위드는 2025년 하반기 우리투자증권, 2026년 상반기 해외송금 전문기업 이나인페이에 이어 이번 NH농협손해보험까지 신규 고객사로 확보했다. 증권, 보험, 해외송금 등 비대면 금융 서비스 전반으로 사업 영역을 확대하고 있다.
송상엽 한컴위드 대표는 "지난해 말 출력된 얼굴 사진으로 일부 금융 앱의 안면인증을 우회한 사례가 알려진 이후 금융권 고객사들의 보안성과 안전성에 대한 문의가 이어졌다"며 "한컴오스는 고객사 PoC와 자체 검증을 통해 출력 사진을 비롯한 다양한 위변조 공격에 대한 탐지 성능과 기술적 안정성을 확인했다. 국내외에서 객관적으로 검증받은 얼굴 위변조 방지 기술을 바탕으로 비대면 금융 서비스의 보안성과 사용자 편의성을 함께 높이고 금융권의 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com