쓰레기 치우고 충전까지…롯데건설 현장에 청소로봇 투입

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인천 효성지구 현장서 기술실증 거쳐 운용

쓰레기·먼지 치우고 스스로 충전

준공 현장 확대 검토

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 건설현장의 단순·반복 작업을 줄이기 위해 자율주행 바닥청소 로봇을 도입했다.

롯데건설이 시공 중인 건설현장에서 '자율주행 바닥청소 로봇'(왼쪽)이 장애물을 우회해(오른쪽 위) 바닥을 청소한 후 스스로 충전 장소로 복귀하고(오른쪽 아래) 있다. [사진=롯데건설]

29일 롯데건설은 건설현장에 '자율주행 바닥청소 로봇'을 도입해 실제 운용을 시작했다고 밝혔다.

기존 건설현장에서는 근로자가 쓰레기를 직접 수거한 뒤 청소기로 먼지를 제거하는 등 인력 중심으로 청소 작업을 진행했다. 이 과정에서 많은 분진이 발생해 근로자가 더운 날씨에도 방진 마스크를 착용해야 하는 불편이 있었다.

롯데건설은 이를 개선하기 위해 공사가 진행 중인 '인천 효성지구 도시개발사업 공동주택 4블록' 현장에서 로봇 전문기업 TXR로보틱스와 자율주행 청소로봇의 기술실증(PoC)을 진행했다. 기술 검증을 마친 뒤 해당 로봇을 현장에 투입해 실제 청소 작업에 활용하고 있다.

자율주행 청소로봇은 사전에 입력된 현장 지도를 기반으로 공간 정보와 청소 범위를 학습한다. 이후 지정된 작업 구역을 따라 스스로 이동하며 일반쓰레기와 먼지를 제거한다.

작업을 마치면 충전 장소로 돌아가 자동으로 충전한다. 이동 과정에서 근로자와 장애물도 인식할 수 있으며 내장된 조명을 활용해 빛이 부족한 야간에도 무인 운용이 가능하다.

롯데건설은 자율주행 청소로봇이 근로자의 단순·반복 작업을 줄이고 분진에 노출되는 부담을 낮출 것으로 기대했다. 현장 인력이 청소 대신 실제 공사 업무에 집중할 수 있어 작업 효율도 높아질 것으로 내다봤다.

향후 공사 중인 현장뿐 아니라 준공 단계의 청소 작업에도 자율주행 청소로봇을 확대 적용할 예정이다.

롯데건설 관계자는 "자율주행 청소로봇 도입으로 청소 등 단순·반복 작업을 줄이고 현장 근로자가 실질적인 공사에 더욱 집중할 수 있게 해 작업 효율성을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설이 건설현장에 도입한 로봇은 무엇인가요?

A. 지정된 작업 구역을 스스로 이동하며 일반쓰레기와 먼지를 제거하는 자율주행 바닥청소 로봇입니다.

Q. 기존 건설현장 청소 작업에는 어떤 불편이 있었나요?

A. 근로자가 쓰레기를 직접 수거하고 청소기로 먼지를 제거해야 했습니다. 청소 과정에서 많은 분진이 발생해 더운 날씨에도 방진 마스크를 착용해야 하는 불편이 있었습니다.

Q. 자율주행 청소로봇은 어떻게 작동하나요?

A. 사전에 입력된 현장 지도를 기반으로 공간 정보와 청소 범위를 학습한 뒤 지정된 구역을 따라 스스로 이동합니다. 작업을 마치면 충전 장소로 돌아가 자동으로 충전합니다.

Q. 야간이나 근로자가 있는 현장에서도 사용할 수 있나요?

A. 이동 과정에서 근로자와 장애물을 인식할 수 있습니다. 내장된 조명을 활용해 빛이 부족한 야간에도 무인으로 운용할 수 있습니다.

Q. 롯데건설은 로봇 도입으로 어떤 효과를 기대하나요?

A. 근로자의 단순·반복 작업과 분진 노출 부담을 줄이고 현장 인력이 실제 공사 업무에 집중해 작업 효율을 높일 것으로 기대하고 있습니다. 향후 준공 단계의 청소 작업에도 적용을 확대할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com