[컨콜] SK하이닉스 "AI 효율화, 인프라 수요 줄이지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 29일 실적콜에서 AI 효율 개선이 메모리 수요 감소로 이어지지 않는다고 밝혔다.
- AI 서비스 비용·진입 장벽이 낮아지며 활용 영역이 확대돼 HBM·AI 서버 D램·기업용 SSD 수요가 함께 늘고 있다고 설명했다.
- 빅테크의 AI 인프라 투자 확대와 매출 증가로 메모리 구매가 지속 증가하고 있으며 주요 고객이 더 많은 공급을 요청하고 있다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 AI 모델의 효율 개선이 반도체 수요 감소로 이어지지 않을 것으로 전망했다. AI 서비스 이용 비용과 진입 장벽이 낮아지면서 사용자와 활용 분야가 확대돼 전체 메모리 수요는 오히려 늘어날 수 있다는 판단이다.
SK하이닉스는 29일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "AI 모델이 개선되고 소프트웨어가 최적화되면서 개별 작업당 연산량과 비용은 지속해서 낮아지고 있다"면서도 "이 같은 효율 개선이 전체 인프라 수요를 위축시키지는 않을 것"이라고 밝혔다.
이어 "AI 서비스의 가격 부담과 도입 장벽이 낮아지면 사용자와 활용 영역이 확대될 것"이라며 "검색과 코딩, 업무 생산성 도구 등 다양한 서비스로 AI가 확산되면서 메모리 수요의 범위도 넓어지고 있다"고 설명했다. HBM뿐 아니라 AI 서버용 D램과 기업용 SSD 수요도 함께 증가하고 있다고 덧붙였다.
SK하이닉스는 "주요 빅테크 고객들이 AI 서비스 사용량 증가와 컴퓨팅 용량 부족에 대응해 인프라 투자를 확대하고 있다"며 "AI 서비스에서 창출되는 매출과 수익을 기반으로 메모리 구매도 지속해서 늘리고 있다"고 밝혔다. 또 "실제 주요 고객들도 여전히 더 많은 메모리 공급을 요청하고 있다"고 강조했다.
mkyo@newspim.com