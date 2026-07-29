[컨콜] SK하이닉스 "생산능력 확대, 공급 과잉으로 직결되지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 29일 AI 확산에 따라 고객과 중장기 메모리 수요를 협의해 생산능력 확대를 추진한다고 밝혔다.
- 생산능력 확대는 수요 가시성과 투자 효율성을 고려해 장비 투입·생산을 단계적으로 진행해 공급 과잉 가능성은 제한적이라고 했다.
- 장기공급계약은 통상 5년을 기본으로 하며 가격 구조는 변동성 대응이 가능하도록 설계해 단기 시장 변동 위험을 줄이고 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 중장기 생산능력 확대 계획이 메모리 공급 과잉으로 이어질 가능성은 제한적이라고 밝혔다. 고객과 협의해 확보한 중장기 수요를 바탕으로 투자하되, 실제 장비 투입과 생산 확대는 시장 상황에 맞춰 단계적으로 진행한다는 방침이다.
SK하이닉스는 29일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "AI 확산에 따른 메모리 수요의 구조적 성장과 주요 고객들과의 중장기 수요 협의를 바탕으로 생산능력 확대 계획을 수립하고 있다"고 밝혔다.
이어 "최근 고객과의 협력은 단순 거래 관계를 넘어 장기적이고 전략적인 관계로 확대되고 있다"며 "현재 추진 중인 생산능력 확대도 고객과의 파트너십을 통해 확보한 수요의 가시성을 기반으로 하고 있다"고 설명했다.
회사는 "실제 장비 투자와 생산능력 확대는 수요의 가시성과 투자 효율성을 종합적으로 고려해 단계적으로 진행할 것"이라며 "수요에 맞춰 탄력적으로 투자가 이뤄지는 만큼 생산능력 확대 계획이 곧바로 공급 과잉으로 이어질 가능성은 제한적"이라고 강조했다.
장기공급계약은 통상 5년을 기본으로 추진한다. SK하이닉스는 "계약 기간과 조건은 고객과 제품에 따라 달라질 수 있다"며 "가격 구조도 단일 방식이 아니라 가격 변동성에 대응할 수 있도록 설계해 단기 시장 변동에 따른 불확실성을 줄이는 데 초점을 두고 있다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com