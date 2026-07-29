제이엘케이, 정부 지원 '강원권 뇌졸중 AI 플랫폼 개발 사업' 참여

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 29일 강원권역 뇌졸중 플랫폼 개발 공동연구기관으로 선정됐다
- 2030년 12월까지 총 54억원 투입해 AI 기반 브레인세이버 플랫폼을 개발한다
- 의료영상·원격협진·이송 모니터링 AI로 뇌졸중 골든타임 확보와 지역 의료격차 해소를 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이가 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원이 추진하는 '지역의료혁신연구개발사업'에 공동연구개발기관으로 선정됐다.
제이엘케이는 한림대학교춘천성심병원이 주관하는 '강원권역 뇌졸중 골든타임 사수를 위한 지능형 브레인세이버(BrainSaver) 플랫폼 개발 및 실증' 과제에 참여한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 오는 2030년 12월까지 약 54억원이 투입되는 연구개발 과제로, 한림대학교춘천성심병원이 주관연구개발기관을 맡고 한림대학교 산학협력단과 제이엘케이가 공동연구개발기관으로 참여한다. 제이엘케이는 정부지원금과 기관부담금을 포함해 약 16억원 규모의 연구개발을 수행할 예정이다.
연구진은 의료영상 AI 기반 뇌영상 분석과 모바일 원격협진, 환자 이송 중 실시간 상태 모니터링 AI, 소형언어모델(sLM) 기반 의사결정 지원 기술 등을 통합한 플랫폼을 개발한다. 이를 통해 뇌졸중 응급환자의 진단부터 치료, 의료기관 간 협진, 환자 이송까지 전 과정을 지원하는 것이 목표다.
회사는 의료영상 분석 결과와 환자 임상정보를 활용해 의료진의 치료 의사결정을 지원하고, 의료기관 간 협진과 응급환자 이송 체계를 고도화함으로써 뇌졸중 골든타임 확보와 지역 의료서비스 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.
제이엘케이는 앞서 범부처 첨단의료기기 연구개발사업과 범부처 의료기기 연구개발사업, 조달청 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발사업 등에 참여하며 뇌졸중 의료 AI 분야 국가 연구개발 사업을 수행해 왔다.
제이엘케이 관계자는 "이번 과제는 의료영상 AI 분석을 넘어 원격협진과 환자 이송, 치료 의사결정 지원까지 뇌졸중 응급 대응 전 과정을 하나의 플랫폼으로 연결하는 데 의미가 있다"며 "강원권역 응급의료 대응체계를 고도화하고 지역 간 의료격차 해소에 기여할 수 있도록 플랫폼 개발과 실증에 최선을 다하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com