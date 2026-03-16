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2026.03.16 (월)
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[AI 부동산 투데이] 미국·이란 충돌로 유가 비상…건설업계 공사비 '경고등'

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3월 16일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
유가 100달러 돌파에 건설업계 공사비 비상
공동주택 공시가격 열람 임박…강남권 세 부담 ↑
다주택자 양도세 중과 유예 종료에 시장 긴장감 커져

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 3월 13일 부동산 시장에서는 대외 악재로 인한 공사비 급등 우려와 다주택자들의 절세 매물 출회 여부가 주요 화두로 떠올랐습니다. 강남3구(강남·서초·송파구)를 중심으로 공시가격에 따른 보유세 부담이 엇갈려 시장 참여자들의 치열한 눈치싸움이 본격화할 것으로 보입니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 미국·이란 충돌 여파로 유가 100달러 돌파…건설업계 직격탄
미국과 이란 전쟁 여파로 브렌트유가 40% 넘게 급등해 배럴당 100달러를 돌파해 건설업계에 비상이 걸렸습니다. 한국건설산업연구원에 따르면 국제유가가 50% 급등할 경우 국내 건설 생산비용은 1.06% 오르는 것으로 나타났습니다. 경유 소비가 많은 도로시설(2.93%), 도시토목(2.76%) 등 토목공사가 큰 타격을 받을 것으로 보입니다.

생산비용 상승의 35.2%가 굴착기 등 중장비와 자재 생산에 쓰이는 경유에 집중돼 있습니다. 레미콘과 아스콘까지 더하면 타격이 상당해 조속한 수급 안정화 대책이 요구됩니다. 현장의 핵심 동력원인 건설기계 90% 이상이 경유를 연료로 사용해 원가 부담이 가중됩니다. 유가 급등이 장기화하면 원가 상승 불안감으로 착공을 미루는 사업장이 늘어 건설경기 회복이 지연될 우려가 큽니다.

◆ 공동주택 공시가격 열람 임박…강남권 보유세 부담 가중
오는 18일 공동주택 1585만가구의 공시가격 열람이 시작되는 가운데 강남3구를 중심으로 보유세 부담이 크게 늘어날 전망입니다. 국토교통부는 올해 공시가격 현실화율을 전년과 동일한 69%로 유지한다고 밝혔지만, 지난해 서울 아파트값이 2013년 이후 연간 최고치인 8.98% 상승한 것이 변수로 작용할 것이란 분석입니다. 정책 변수보다 시세 변동분이 핵심이 된다는 의미입니다.

지난해 집값 상승 폭이 컸던 고가 주택 밀집 지역은 재산세와 종합부동산세는 물론 건강보험료 산정 등에서도 체감되는 부담이 대폭 커질 것으로 예상됩니다. 공시가격은 67개 조세 및 복지 제도의 기준으로 활용돼 단순한 시장지표 이상의 파급력을 가지기에 다주택자들의 상당한 반발이 예상됩니다.

◆ 다주택자 양도세 중과 유예 종료 임박…초급매물 출회 예고
오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 앞두고 부동산 시장에 초급매물이 쏟아질 것이란 전망이 나옵니다. 유예 기간이 끝나면 2주택자는 기본 세율에 20%p(포인트), 3주택 이상은 30%포인트가 가산되고 장기보유특별공제도 배제돼 세금 부담이 급증하기 때문입니다.

세금 폭탄을 피하려는 다주택자들이 기한 내 매각을 서둘러 시세보다 저렴한 매물이 늘어날 것이란 예측이 지배적입니다. 특히 정부 보완 방안에 따라 무주택자가 세입자를 낀 다주택자 매물을 매수할 경우 토지거래허가구역 내 실거주 의무가 유예돼 실거주 수요자들의 갭투자(전세 끼고 매매)가 한시적으로 가능해졌습니다. 전문가들은 조정된 가격에 내 집을 마련할 기회가 될 수 있다며 수요가 탄탄한 대단지 위주로 접근할 것을 조언했습니다. 

chulsoofriend@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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