미래산업, 알로이스 인수 계약 체결…"반도체·미디어 사업 협력"

알로이스 최대주주 등극 예고…지분 1275만주 확보



[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 후공정 장비 기업 미래산업이 코스닥 상장사 알로이스 지분을 대규모로 인수하며 최대주주에 오를 예정이다.

8일 미래산업에 따르면 회사는 알로이스 최대주주 및 주요 주주가 보유한 지분을 인수하는 주식양수도계약(SPA)을 체결했다. 이번 계약에 따라 미래산업은 권충식 전 대표가 보유한 575만6352주와 현 경영진 측이 양도하기로 한 699만4990주를 포함해 총 1275만1342주를 취득할 예정이다. 총 인수금액은 약 204억원이며 주당 인수가격은 1600원이다.

주식 취득이 완료되면 미래산업은 알로이스 지분 약 36.8%를 확보하게 되며 새로운 최대주주로 올라설 전망이다. 미래산업은 이번 인수를 통해 사업 포트폴리오를 확대하고 재무 안정성을 강화한다는 계획이다. 회사는 알로이스의 사업 역량과 미래산업의 반도체 검사장비 기술 및 AI 기반 시스템 역량을 결합해 신규 사업 기회를 발굴한다는 방침이다.

미래산업 로고. [사진=미래산업]

특히 미래산업은 반도체 검사장비 기술과 AI 기술을 활용해 알로이스가 추진 중인 차세대 미디어 스트리밍 기기와 엣지 컴퓨팅 사업 분야에서 협력 가능성을 검토할 계획이다.

이번 지분 거래와 관련해 권충식 전 대표는 기존 경영진 및 향후 지배구조에 대한 우려가 해소됐다고 설명했다.

권 전 대표는 "코스피 상장사인 미래산업의 사업 역량과 현 경영진의 전문성을 신뢰하게 됐다"며 "회사와 주주들의 미래를 고려해 보유 지분을 전량 양도하기로 결정했다"고 말했다.

미래산업은 향후 최대주주 변경 이후 안정적인 경영 체제를 구축하고 사업 경쟁력 강화에 집중할 계획이다. 미래산업 관계자는 "알로이스가 보유한 미디어 솔루션 역량과 미래산업의 반도체·AI 기술을 접목해 사업 시너지를 모색할 예정"이라며 "양사의 강점을 기반으로 기업가치 제고와 지속 가능한 성장 기반 마련에 집중하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com