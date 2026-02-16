李대통령·장동혁 다주택 충돌…여야 "프레임"vs"6채 해명" 공방

[서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표가 '다주택' 문제를 놓고 정면충돌한 가운데, 여야도 부동산 정책 공방을 이어가고 있다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 16일 논평을 통해 "다주택자를 악마화하던 이재명 대통령이 이제 국민의힘에까지 '다주택자를 보호한다'는 프레임을 씌우고 있다"고 비판했다.
이 대통령이 국민의힘을 향해 "다주택자를 규제하면 안 되고 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"라고 한 데 대해 반박한 것이다.
박 수석대변인은 "이 대통령이 SNS에 국민의힘이 다주택자 규제를 반대하고 보호하는 것처럼 덧씌워서 질문을 던졌다"며 "이재명 정부의 부동산 정책 실패에 대한 비판을 기득권 수호로 몰아가는 전형적인 편 가르기이자 저급한 꼼수"라고 했다.
아울러 "'비열한 편 가르기 선동'으로는 결코 시장을 통제할 수 없다"며 "다주택자를 사회악으로 몰아붙이면 매물이 쏟아질 것이라 기대했을지 모르지만 시장에서 전세는 씨가 말랐고, 월세는 치솟고 있다"고 했다.
또한 그는 "국민의힘은 규제 취지가 주택시장 안정에 있다고 해도 공급이 부족한 상황에서는 다주택자에 대한 압박이 오히려 전월세 비용 상승 등 서민 주거비 부담만 악화시키는 결과만 초래할 수 있다는 우려를 지적한 것"이라며 "이 마저 대통령에게는 '시비'로 들리나 보다"라고 말했다.
그러면서 "비거주 1주택자이신 이 대통령께서는 퇴임 후 정말 분당 아파트로 돌아가실 생각인지, 국민 앞에 명확히 답해주시기 바란다"고 했다.
반면 김현정 더불어민주당 원내대변인은 같은 날 논평을 통해 "국민은 1주택자 이재명 대통령의 분당 아파트보다 장 대표의 주택 6채의 행방을 더 궁금해하고 있다"고 지적했다.
김 대변인은 "정부의 목표는 분명하다. 시장을 적으로 삼는 것이 아니라 시장을 왜곡하는 구조를 바로잡겠다는 것"이라며 "민주당은 정부의 부동산 안정 대책에 발맞춰 부동산감독원 설치법 등 관련 입법 처리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.
조국혁신당도 국민의힘을 향해 "정책은 외면하고 대통령 공세에만 몰두하고 있다"고 비판했다.
이종필 부대변인은 논평에서 "'당신부터 집 팔라'는 식의 주장은 구조 개혁이라는 본질을 흐리고 논점을 개인의 문제로 축소하는 프레임 전환"이라며 "국민의힘은 '내로남불'이라는 구호로 본질을 가리며 정쟁으로 몰아가고 있다"고 주장했다.
앞서 이 대통령은 자신의 X에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용의 기사를 공유하면서 "장 대표께 여쭙겠다. 국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"고 했다.
장 대표는 이와 관련해 "노모가 살고 계신 농가 주택과 지역구 아파트, 국회 앞 오피스텔, 장모님이 살고 계신 경남 진주 아파트 등"이라며 "(6채를 다 합해도) 8억5000만원 정도"라고 밝힌 바 있다.
