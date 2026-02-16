'부동산 개혁 드라이브' 李대통령 지지율 56.5%…3주 연속 상승

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 56.5%로 3주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 전국 18세 이상 유권자 2524명을 대상으로 이 대통령 국정 수행 지지도를 물은 결과 긍정 평가는 56.5%로 집계됐다. 지난 조사보다 0.7%포인트(p) 상승한 수치다.
부정 평가는 38.9%로 0.2%p 하락해 긍정·부정 격차는 17.6%p로 늘었다. '잘 모름'은 4.6%였다.
리얼미터 측은 이 대통령의 부동산 다주택자 세제 특혜 비판 소셜미디어(SNS)와 강력한 투기 근절 의지가 호응을 얻은 것으로 판단했다. 또 코스피 지수가 5500을 돌파하는 등 경제 지표 호조가 맞물린 것이 지지율을 견인한 것으로 보고 있다.
12~13일 간 전국 18세 이상 유권자 1009명을 대상으로 조사한 정당 지지도 결과에서는 더불어민주당이 44.8%로 지난 조사보다 2.8%p 떨어져 4주 만에 하락세로 돌아섰다. 민주당과 조국혁신당 합당 논의 무산으로 인한 정청래 대표의 리더십 타격과 당내 계파 갈등 부각 등이 하락의 원인으로 지목됐다.
반면 국민의힘은 36.1%로 1.2%p 상승했다. 이어 조국혁신당은 1.2%p 오른 3.8%, 개혁신당은 0.6%p 떨어진 2.7%, 진보당은 0.2%p 상승한 1.5%, 기타 정당은 0.5%p 오른 2.0%를 기록헸다. 무당층은 0.3%p 증가한 9.2%로 였다.
대통령 국정수행 평가 조사는 응답률 5.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서±2.0%p, 정당 지지도 조사는 응답률 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식의 임의 전화걸기 방법으로 실시됐다. 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
