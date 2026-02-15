강원, 16일 동해안·산지 눈·비…산지 10cm↑ 폭설 가능성

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 16일 강원 동해안과 산지를 중심으로 비 또는 눈이 내리면서 강원 산지에는 많게는 10cm 이상 눈이 쌓이는 곳이 있겠다. 기상청은 16일 오전 강원 산지에 대설특보가 내려질 가능성을 예고하며 교통안전과 시설물 관리에 각별한 주의를 당부했다.
15일 기상청에 따르면 비 또는 눈은 16일 늦은 새벽 3~6시 사이 강원 동해안·산지에서 시작해 저녁 6~9시까지 이어지겠다. 예상 적설은 강원 산지 3~8cm, 많은 곳 10cm 이상, 동해안 1~5cm, 예상 강수량은 동해안·산지 5~15mm다.
기상청은 "같은 시·군 안에서도 미세한 기온과 고도 차이에 따라 비와 눈, 적설량 차이가 크겠다"며 최신 레이더 영상과 기상정보를 확인해 달라고 했다.
특히 16일 오전부터 오후 사이 강원 산지에는 습하고 무거운 눈이 시간당 1~3cm 강도로 집중되면서 가시거리가 급격히 짧아지고 쌓인 눈이 얼어 빙판길이 되는 곳이 많을 것으로 내다봤다.
이에 따라 차량 운전자는 감속 운행과 충분한 차간거리 유지, 월동장비 구비 등 대비가 필요하며, 등산객·보행자도 골목길과 경사진 도로 그늘진 구간의 미끄럼 사고에 유의해야 한다. 축사·비닐하우스 등 취약 시설물 붕괴와 나뭇가지 낙하 사고 가능성도 있어 사전 점검과 제설 계획을 세우는 것이 바람직하다.
기온은 평년(최저 -10~-1도, 최고 1~7도)과 비슷하거나 조금 높겠으나 16일 강원 동해안·산지 낮 기온은 평년과 비슷하거나 다소 낮겠다. 16일 아침 최저기온은 강원 내륙 -6~-3도, 산지(대관령·태백) -8~-5도, 동해안 -3~2도, 낮 최고기온은 내륙 6~9도, 산지 1~2도, 동해안 4~6도로 예보됐다.
17일에는 내륙 -7~-4도, 산지 -7~-5도, 동해안 -2~0도에서 출발해 낮 최고기온은 내륙 5~8도, 산지 3~5도, 동해안 9~10도 수준까지 오르겠다. 기상청은 "16일 아침 기온이 오늘보다 3~8도, 일부는 10도 안팎 떨어져 내륙·산지는 -5도 안팎, 동해안은 0도 안팎이 되겠다"며 "급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의해 달라"고 밝혔다.
대기는 강원 동해안·산지에 내려진 건조주의보 영향으로 매우 건조한 상태가 이어지고 있다. 16일 비 또는 눈이 내리면서 건조특보가 해제될 가능성이 있지만 기상청은 산불과 각종 화재 예방을 위해 산림 인접 지역의 인화물질 관리, 논·밭두렁과 쓰레기 소각 금지, 난방기 사용 시 주변 정리 등 기본 수칙을 지켜달라고 강조했다.
바다 상황도 심상치 않다. 16일 동해중부먼바다에는 초속 8~16m(시속 30~60km)의 매우 강한 바람과 1.5~3.5m의 높은 물결이 일면서 풍랑특보가 내려질 가능성이 있다.
같은 날 동해중부앞바다도 초속 6~12m(시속 20~45km)의 강한 바람과 1.0~2.5m의 파고가 예상돼, 기상청은 "항해나 조업 선박은 사전에 운항 정보를 확인하고 안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 16~17일 강원 동해안에는 너울이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위·방파제를 넘는 곳도 있겠으므로, 방파제·해안가 출입과 낚시 활동은 자제하는 편이 안전하다.
설 연휴 분위기에도 변수는 남아 있다. 16일은 강원 내륙이 오전부터 맑아지는 반면 동해안·산지는 종일 흐린 가운데 비·눈이 지나가겠다. 17일과 18일에는 대체로 맑은 가운데 강원 영서는 18일 아침까지 가끔 구름이 많겠으며 17일 오후부터는 강원 동해안·산지에 순간풍속 55km/h(초속 15m) 안팎, 산지는 70km/h(초속 20m) 안팎의 강풍이 불 가능성이 있다.
연휴 후반부인 18~19일에도 아침 기온은 -9~-1도, 낮 기온은 4~12도 분포로 일교차가 커 건강 관리와 농·축산 시설물 관리가 요구된다. 기상청은 "16일 눈·비, 17일부터의 강풍과 너울성 파도 등으로 육상·해상 안전사고 위험이 높은 만큼 실시간 기상 정보와 지자체 재난 문자 등을 수시로 확인해 달라"고 당부했다.
onemoregive@newspim.com