봉화군, 고병원성AI 확산 차단 '총력'....방역초소 6곳 확대

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군이 도촌리 양계 단지 내 고병원성 조류 인플루엔자(AI)의 추가 확산 차단을 위해 방역 초소를 2배로 늘리고 행정력을 집중 투입하는 등 '철통 방역'에 나섰다.
봉화군은 단지 내 수평 전파를 완벽하게 차단키 위해 기존 3개소였던 방역 초소를 6개소로 전격 확대했다고 15일 밝혔다.
단지 출입구 통합 초소(제1초소), 예방적 살처분 농가(제2초소), 발생 농가(제3초소)를 24시간 가동 체제로 운영하며 비발생 농장 인근에 배치된 제4~6초소는 주간 집중 방역을 전담한다. 24명의 공무원이 이들 초소 현장에 고정 배치돼 빈틈없는 출입 통제와 소독 업무를 수행하고 있다.
특히 박현국 봉화군수를 비롯한 10여 명의 실·과장급 부서장들이 설 연휴 기간 내내 직접 초소 근무에 나서 현장을 지키고 있다.
직접 방역복을 입고 현장 방역초소를 지키고 있는 박 군수는 "산불과 명절 비상 근무로 모든 직원이 한계 상황에 다다랐지만, AI 확산 저지는 군민의 생업을 지키기 위한 최우선 과제"라며 "부서장들과 함께 연휴 내내 현장을 지키며 AI가 완전히 종식될 때까지 결사 항전의 의지로 임하겠다"고 밝혔다.
봉화군은 확충된 6개 초소를 중심으로 24시간 철통 방어 체계를 유지하며 가용한 모든 인력과 장비를 투입해 도촌 단지 내 AI 확산 제로화를 위해 사력을 다한다는 방침이다.
nulcheon@newspim.com