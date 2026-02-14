준4군체제 출범 속 해군·해병대, '통합동적해양방위' 추진

연내 개념 구체화… 공동 협업 본격화 예정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육·해·공군과 해병대가 참여하는 준(準)4군 체제 구축이 본격화하고 있다. 이에 따라 해군과 해병대는 미래 안보환경에 '원팀'으로 대응하기 위한 새로운 통합전략 개념인 '통합동적해양방위'를 추진 중이다.
14일 군에 따르면, 통합동적해양방위는 해군과 해병대의 전력 운용 능력을 통합해 신속하고 주도적인 해양 작전을 수행, 해상 우세권을 확보하기 위한 개념이다. 기존에도 각 군의 자산 정보를 공유하며 방위작전을 수행해왔지만, 이번 구상은 해군과 해병대의 타격 자산을 인공지능(AI) 기반으로 통합 운용하는 데 초점이 맞춰져 있다.
해군은 함정의 미사일과 함포, 해병대는 K9 자주포 등 다양한 타격 자산을 보유하고 있다. 양측 전력 정보를 데이터화해 AI 시스템과 연동하면, 위협 상황 발생 시 어떤 전력을 투입하는 것이 가장 효율적인지 즉시 판단할 수 있을 것으로 군은 보고 있다.
해군 관계자는 "현재는 개념 도입 단계로, 연내 구체적인 작전 체계로 발전시키기 위해 공동 구상 및 협업을 추진할 계획"이라고 밝혔다.
