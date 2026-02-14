설 연휴 72만명 비행기 탄다…최다 방문국 '일본'

모바일 체크인 활용 시 대기 단축
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 올해 설 연휴 기간 인천국제공항을 통해 약 72만명이 해외여행을 떠날 것으로 예상된다.
14일 인천국제공항공사 등에 따르면 이달 13일부터 18일까지 인천국제공항에서 총 71만8880명(환승객 포함)이 해외로 떠나는 것으로 집계됐다.
국가별로는 ▲일본 18만5432명 ▲중국 12만3486명 ▲동남아 20만4084명 ▲유럽 3만5740명이 방문하는 것으로 파악됐다.
날짜별로는 연휴 첫날인 14일에 가장 많은 승객인 13만675명이 해외로 떠날 것으로 예상됐다. 설 연휴 마지막 날인 18일에는 10만4721명으로 가장 적을 것으로 예측됐다.
연휴 기간 출국 수요가 특정 시간대에 집중되면서 체크인, 수하물 위탁, 보안검색 대기줄이 연쇄적으로 길어질 것으로 예상된다.
공항 도착 시간도 무작정 4~5시간 일찍 도착하는 것보다 특정 시간대에 인파가 몰리는 병목 현상을 피하는 것이 보다 중요하다. 공항 도착 전 혼잡도를 점검해 시간대를 조정하는 것이 효율적이다.
시간대 조정에 이어 추천되는 방법은 '모바일(온라인) 체크인'과 '셀프 백드롭(수하물 자동위탁)'이다. 항공사 애플리케이션(앱) 또는 홈페이지에서 미리 체크인을 마치면 공항 도착 후 곧바로 수하물 위탁이나 보안검색장으로 이동할 수 있다. 또 셀프 백드롭 서비스를 활용하면 짐을 부치기 위해 긴 줄을 설 필요가 없다.
인천공항공사가 운영하는 '스마트패스'를 사용할 수 있다. 스마트패스는 여권과 안면 정보, 탑승권을 전용 앱에 미리 등록해 출국장에서 얼굴 인증만으로 통과할 수 있는 시스템으로, 보안검색 이전 병목 구간에서 대기 시간을 단축하는 데 도움이 된다.
포털 검색창에 '인천공항 혼잡도'를 검색하거나 인천공항 가이드 앱을 활용하면 출국장별 실시간 대기 인원을 확인할 수 있다.
