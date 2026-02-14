설 연휴 첫날 고속도로 곳곳 주차장…서울→부산 6시간 50분

낮 정점 뒤 밤늦게 해소 전망
통행료 4일간 면제
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 설 연휴가 시작된 14일 오전 전국 주요 고속도로의 귀성 방향이 극심한 정체를 보이고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 485만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 37만대로 전망된다.
지방 방향 고속도로는 오전 6~7시쯤 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오까지 절정에 이르렀다가 오후 6~7시쯤 해소되겠다. 서울 방향 고속도로는 대체로 원활한 흐름을 보이겠다.
이날 오전 8시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발할 경우 예상 소요 시간은 부산 6시간 50분, 울산 6시간 30분, 대구 5시간 50분, 광주 4시간 20분, 대전 3시간, 강릉 2시간 50분이다.
반대로 각 지역에서 서울까지 걸리는 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 30분, 강릉 2시간 40분으로 전망됐다.
구간별로는 경부고속도로 부산 방향에서 안성 부근부터 천안 부근까지 19㎞, 천안분기점에서 천안호두휴게소까지 10㎞, 옥산휴게소에서 청주분기점까지 12㎞ 구간이 답답한 흐름을 보이고 있다.
중부고속도로 남이 방향 역시 호법분기점에서 남이천나들목 8㎞, 대소분기점에서 진천 부근 5㎞, 진천터널 인근 4㎞, 서청주에서 남이분기점 6㎞ 구간에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.
서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점에서 순산터널 인근 2㎞, 팔탄분기점 부근에서 화성휴게소 부근 5㎞, 서평택분기점에서 서평택 6㎞, 서평택에서 서해대교 인근 4㎞ 구간이 혼잡하다.
논산천안고속도로 논산 방향도 차령터널에서 공주나들목 우성교까지 23㎞, 남공주나들목 용성천2교에서 이인휴게소 복룡교까지 5㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.
한편 설 연휴 기간인 오는 15일 일요일부터 18일 수요일까지 4일간은 고속도로 통행료가 면제된다.
