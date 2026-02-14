"고향 살리는 10만원의 기적"…고향사랑기부, 공공 기부 문화로 자리잡나

2025년 고향사랑기부금 모금액 1515억…전년比 70%↑

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 2025년 봄, 경북 동해안의 산자락이 불길에 휩싸였을 때 현장에 남은 건 검게 그을린 나무들과 한숨뿐이었다. 대피령이 해제된 후 마을 주민들이 다시 찾은 산은 폐허에 가까웠다.

소방차와 굴착기가 빠져나간 자리에는 '복구'가 뿌리를 내려야 했지만, 속도가 문제였다. 많은 도움의 손길과 함께 "산불 피해 지역에 기부해 주세요"라는 안내 문구는 정부 지원과 함께 신속한 피해 복구의 서막을 알렸다.

14일 정부에 따르면 '2025년 고향사랑기부금 모금액'은 총 1515억원이다. 총 기부 건수는 약 139만건으로 전년 대비 70%가량 증가했다. 민간플랫폼을 통한 모금액은 399억원(26.4%)이었다. 전체모금액의 4분의 1 이상이 민간 채널을 통해 이뤄졌다.

본인의 고향이나 관계가 깊은 지역 등을 응원하기 위해 도입된 고향사랑기부제가 산불이나 홍수로 피해를 입은 지역을 신속히 지원하는 역할로 그 기능을 확대하고 있다. 고향사랑기부 민간플랫폼 '위기브'가 모은 산불 복구 지정기부액은 약 10억원. 20~30대의 젊은 세대도 기꺼이 동참했다.

같은해 여름 폭우 피해 복구 모금액은 8억원이었다. 재난이 지워버린 마을의 일상을, 전국 각지에서 모인 기부금이 조금씩 다시 그려 넣은 셈이다.

장애인 문화 향유 확대, 영유아 의료 인프라 구축, 어르신·임산부 지원 등 지역별 현안이 지정기부 형태로 확대되는 사례도 있었다. 고향사랑기부가 일회성 기부를 넘어 시민이 지역 문제 해결 과정에 참여한다는 '공공 기부'의 형태로 자리를 잡고 있다는 평가가 나오는 배경이다.

일본 고향납세 제도를 참고해 2023년 시작된 고향사랑기부제는 전국 어느 지자체에 기부하면 10만원까지 전액 세액공제를 받는다. 기부자는 30%에 해당하는 지역 특산물을 답례품으로 받을 수 있다. 10만원을 내면 사실상 세금에서 거의 전액을 돌려받고, 지역의 사과·한우·쌀 같은 답례품을 받는 구조는 '손해를 보지 않는 기부를 한다'는 뜻도 담고 있다.

국내 고향사랑기부제 민간플랫폼은 은행 5곳과 민간업체 3곳 등 모두 8개다. 이 중 사회적기업 공감만세가 운영하는 위기브는 지난해 한 해에만 235억원을 모아, 민간플랫폼 모금액 중 58.9%를 차지했다.

특히 기부자에게 제공되는 답례품은 지역 소상공인의 매출로 작용한다. 지난해 전체 고향사랑기부 답례품 판매액은 316억원으로 전년(205억원) 대비 약 54% 늘었다. 단일 상품으로 수억원대 매출을 기록하는 업체도 발생하면서 지역 농가와 소상공인에게 실질적 도움을 주고 있다는 평가도 나왔다.

고두환 공감만세 대표는 "공공 플랫폼이 행정 절차 중심의 참여 구조를 유지하지만 민간플랫폼에서는 기존 온라인 서비스 이용 흐름 안에서 기부가 이뤄지는 참여 방식이 형성됐다"고 분석했다.

이어 "지자체와 시민을 연결하는 핵심 참여 채널로서 역할을 이어갈 것"이라고 말했다.

