경북도 2월들어 가축전염병 4건 잇따라 발생...확산 차단 '총력'

24시간 비상방역체계 가동...신고 지연 엄정 조치

설 명절 대비, 농축산유통국 21개 시군 전담관 편성...현장 특별점검

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 2월 들어 경북도 내 축산농가에서 아프리카돼지열병, 고병원성 조류인플루엔자가 잇따라 발생하고 설 명절을 앞두고 사람과 차량의 이동이 크게 증가하면서 가축전염병 확산 위험이 높아지자 경북도가 24시간 비상방역체계를 가동하고 가축전염병 확산 차단에 행정력을 집중한다.

13일 경북도에 따르면 전날 김천 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생하고 이보다 앞서 지난 6일과 12일, 경북 봉화 산란계 농장과 10일, 성주의 한 육용오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 잇따라 발생했다.

2월 들어 경북도 내 축산농가에서 아프리카돼지열병, 고병원성 조류인플루엔자가 잇따라 발생하자 경북도가 가축전염병 확산 차단위한 총력 대응에 들어갔다.[사진=경북도] 2026.02.13 nulcheon@newspim.com

경북도는 가축전염병 특별방역대책을 즉각 가동하고, 전 행정력을 동원해 확산 차단에 나섰다.

특히 경북도는 설 연휴 기간(14~18일) '24시간 가축전염병 방역상황실'을 가동하고 비상근무체계를 유지한다. 발생 신고 시 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 상황실 연계 운영도 강화했다.

경북도는 또 축산농가에 경미한 임상증상이라도 발견 즉시 신고해 줄 것을 독려하고 신고 지연 시에는 살처분 보상금 감액 등 관련 규정에 따라 엄정하게 조치할 방침이다.

경북도는 13일 농축산유통국 사무관으로 구성된 21개 시군 전담관을 긴급 편성해, 시군 상황실, 축산농가, 거점소독시설 등 주요 방역 현장을 점검했다. 현장 중심의 빈틈없는 방역관리로 위험요인을 사전에 차단한다는 방침이다.

또 13일과 19~20일을 '일제 소독의 날'로 지정해, 축산농장, 사료공장, 도축장 등 방역 취약시설에 대한 집중 소독을 실시할 계획이다.

설 연휴 전후 사람과 차량 이동 증가에 대비해 현장 방역태세를 한층 강화할 계획이다. 축산농가에 사람·차량 출입 통제, 출입 차량 소독, 종사자 전용 의복·장화·장갑 착용 등 기본 방역수칙을 준수를 당부하고 귀성객들에게는 축산농가 방문 자제를 당부했다.

이철우 경북지사는 "발생농장에 대한 긴급 방역조치와 특별방역대책으로 바이러스 확산 방지에 최선을 다하겠다"며 " '내 농장은 내가 지킨다'는 각오로 차단방역 수칙을 철저히 지키고, 경미한 증상이라도 시군 또는 동물위생시험소에 즉시 신고해 달라"고 당부했다.

nulcheon@newspim.com