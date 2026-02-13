中 희토류 공급망 좌우…美, 10여개국과 긴급대책회의

한국·EU·일본·캐나다·멕시코 등 참여
여한구 "다자간 협력 필요성에 공감"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 미국을 비롯한 주요 10여개국 통상장관들이 13일 핵심광물 공급망 안정을 위해 머리를 맞댔다.
중국이 희토류 공급망을 좌우하고 있는 상황에서 미국을 비롯한 주요국들이 대응책을 모색하고 나선 것이다.
산업통상부(장관 김정관) 여한구 통상교섭본부장은 13일 저녁 미국이 주최한 핵심광물 통상장관 화상회의에 참석했다.
이번 회의는 미국 무역대표부(USTR) 주최로 개최됐다. 미국이 주도한 핵심광물 재무장관회의(1월 12일) 및 외교장관회의(2월 4일)에 이어 통상장관 회의로 확대한 것이다.
이날 회의에는 한국을 비롯해 캐나다, 유럽연합(EU), 일본, 멕시코 등 주요국 통상장관들이 참석해 핵심광물 공급망 안정화를 위한 대응 방안을 논의했다.
여 본부장은 회의에서 "지정학적 불확실성 확대와 공급망 재편이 가속화되는 상황에서 핵심광물 공급망 안정화를 위한 다자간 협력 필요성에 공감한다"는 입장을 밝혔다.
또한 "핵심광물 협력 논의에 보다 많은 국가의 참여를 유도하고, 기업 등 시장 참여자의 수용성을 높이는 방향으로 협력을 추진해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.
정부는 앞으로도 자원안보협의회 등을 통해 관계부처 및 이해관계자들과 긴밀히 소통하고 주요 교역국과의 전략적 협력을 강화할 방침이다.
산업부 관계자는 "글로벌 핵심광물 공급망의 안정성과 회복탄력성을 제고하는 한편, 우리 기업의 안정적인 핵심광물 확보를 적극 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
