뉴욕증시 개장 전 특징주...로쿠·코인베이스·리비안↑ VS 드래프트킹스·알코아·익스피디아그룹↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 미국 뉴욕증시 개장 전 프리마켓에서는 기업 실적 발표와 가이던스, 비용·수익성 지표 변화를 반영하며 종목별 주가 흐름이 엇갈리고 있다.

코인베이스 옥외 광고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 로쿠(ROKU)

TV 스트리밍 플랫폼 로쿠는 로젠블랫이 목표주가를 기존 106달러에서 118달러로 상향 조정한 이후 개장 전 주가가 15% 상승했다. 이는 전일 종가 대비 약 42%의 추가 상승 여력이 있다는 의미다.

◆ 리비안 오토모티브(RIVN)

전기 픽업트럭 제조업체 리비안은 2026년 차량 인도량이 6만2000~6만7000대에 이를 것이라고 밝히며 주가가 20% 급등했다. 이는 2025년 대비 47~59% 증가한 수준이다. 4분기 조정 주당손실은 54센트로, LSEG 예상치(68센트 손실)보다 양호했으며 매출은 12억9000만달러로 컨센서스(12억6000만달러)를 웃돌았다.

◆ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)

반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈는 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 발표한 뒤 주가가 11% 상승했다. 회사는 조정 기준 주당순이익(EPS) 2.38달러, 매출 70억1000만달러를 기록했으며, 이는 LSEG 집계 예상치(주당 2.20달러·매출 68억7000만달러)를 모두 상회했다.

◆ 코인베이스(COIN)

가상자산 거래소 코인베이스는 2025년 전체 거래 규모가 전년 대비 156% 증가한 5조2000억달러에 달했다고 밝히며 주가가 9% 가까이 상승했다. 구독·서비스 부문 매출도 28억달러로, 전년(23억달러) 대비 증가했다. 다만 4분기 매출은 시장 기대에는 못 미쳤다.

◆ 더치 브로스(BROS)

드라이브스루 커피 체인 더치 브로스는 4분기 조정 EPS가 17센트로, LSEG 예상치(10센트)를 크게 웃돌면서 주가가 14% 상승했다. 매출 역시 4억4400만달러로 시장 예상치(4억2500만달러)를 상회했다.

▷ 하락 종목

◆ 드래프트킹스(DKNG)

스포츠 베팅 업체 드래프트킹스는 2026년 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 주가가 약 12% 하락했다. 회사는 4분기 주당 25센트의 순이익과 19억9000만달러의 매출을 기록해 실적은 LSEG 예상치(주당 15센트·매출 19억8000만달러)를 웃돌았으나, 올해 매출 전망치를 65억~69억달러로 제시해 컨센서스(73억1000만달러)를 크게 밑돌았다.

◆ 익스피디아 그룹(EXPE)

온라인 여행사 익스피디아는 실적 발표 자료에서 'AI 기반 신규 플랫폼'을 잠재적 리스크로 지목한 이후 주가가 6% 이상 하락했다. 회사는 4분기 조정 EPS 3.78달러, 매출 35억5000만달러로 LSEG 예상치(주당 3.36달러·매출 34억2000만달러)를 웃돌았다.

◆ 철강·알루미늄 관련주

파이낸셜타임스(FT)가 도널드 트럼프 대통령이 철강·알루미늄 제품에 부과한 관세를 일부 철회할 계획이라고 보도한 이후 관련주들이 일제히 하락했다.

스틸 다이내믹스(STLD), 클리블랜드 클리프스(CLF), 센추리 알루미늄(CENX), 알코아(AA)의 주가는 3~10% 하락했다.

◆ 윈 리조트(WYNN)

카지노·호텔 운영업체 윈 리조트는 4분기 실적이 시장 기대를 밑돌면서 주가가 6% 이상 하락했다. 회사는 주당 1.17달러의 순이익을 기록했으나, 팩트셋 기준 예상치(1.47달러)에 못 미쳤다. 매출은 18억7000만달러로 소폭 예상치를 웃돌았지만, 라스베이거스와 보스턴 지역 매출이 감소했다.

◆ 핀터레스트(PINS)

핀터레스트는 4분기 실적 부진과 1분기 매출 가이던스 실망 여파로 시간외 거래에서 주가가 20% 급락했다. 4분기 조정 EPS는 67센트로 LSEG 예상치(69센트)를 밑돌았으며, 매출도 13억2000만달러로 컨센서스(13억3000만달러)에 못 미쳤다.

