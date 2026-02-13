전체기사 최신뉴스 GAM
[코인 시황] 기술주 조정에 흔들린 비트코인…6만5000달러 후퇴

나스닥 2% 급락…소프트웨어 업종 조정이 촉매
캐시 우드 "비트코인은 디플레이션 시대의 헤지"
코인베이스 실적 부진도 부담…연초 이후 40% 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 기술주 조정이 심화되면서 13일 비트코인이 장중 6만5000달러 선까지 밀려났다. 지난주 암호화폐 급락 이후 나타났던 반등분을 대부분 반납하며, 위험자산 전반에 대한 경계 심리가 다시 고개를 들었다.

비트코인은 지난주 저점 부근으로 되돌아가며 7만 달러 위에서 기록했던 상승분을 거의 모두 내줬다. 코인데스크에 따르면, 한국 시간 13일 오후 7시 15분 기준 비트코인 가격은 24시간 전에 비해 1.65% 내린 6만6914달러에 거래되고 있으며, 이더리움은 1.7% 가량 내린 1961달러에 거래되고 있다. 비트코인은 장중 일시 6만5000달러대까지 밀렸다. XRP, BNB, 솔라나(SOL) 등 주요 알트 코인도 2% 넘게 하락 중이다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.02.13 koinwon@newspim.com

◆ 나스닥 2% 급락…소프트웨어 업종 조정이 촉매

이번 하락은 미국 기술주 전반의 약세와 궤를 같이했다. 전날 미 증시에서 나스닥 지수는 2% 하락했고, 특히 소프트웨어 업종의 조정이 두드러졌다. 아이셰어즈 확장 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 하루 만에 3% 가까이 급락했다. IGV는 인공지능(AI) 에이전트의 코딩 능력이 빠르게 고도화되면서 고평가된 밸류에이션에 대한 투자자들의 의구심이 커진 영향으로, 연초 이후 누적 하락률이 21%에 달한다.

비앙코 리서치 창립자이자 사장인 짐 비앙코 거시 담당 전략가는 "소프트웨어 주식들이 다시 고전하고 있다"며 "IGV는 사실상 지난주 패닉 장세 당시 저점 수준으로 되돌아왔다"고 말했다. 그는 이어 "잊지 말아야 할 또 다른 형태의 소프트웨어가 있다. 바로 '프로그래머블 머니', 즉 암호화폐"라며 "본질적으로 같은 범주"라고 덧붙였다.

◆ 캐시 우드 "비트코인은 디플레이션 시대의 헤지"

다만 이런 단기 조정 국면에서도 비트코인의 구조적 역할을 강조하는 시각은 여전하다. 캐시 우드 ARK 인베스트 최고경영자(CEO)는 비트코인이 인플레이션에 대한 헤지 수단일 뿐 아니라, 기술 가속이 초래할 생산성 기반 디플레이션에 대비한 자산이라고 주장했다.

우드는 뉴욕에서 열린 비트코인 인베스터 위크에서 "인공지능, 로보틱스, 기타 기하급수적 기술이 촉발할 생산성 쇼크에 전통 금융 시스템은 대비돼 있지 않다"며 "가격을 급격히 끌어내리고 기존 비즈니스 모델을 붕괴시키는 '디플레이션적 혼란'이 나타날 수 있다"고 말했다.

그는 AI 학습 비용이 연간 75%씩 감소하고, AI 추론 비용은 최대 98%까지 떨어지고 있다는 데이터를 언급하며, 이러한 기술적 돌파가 비용을 급격히 낮추고 생산성을 끌어올려 구조적인 가격 하락을 유발할 것이라고 설명했다. 우드는 연방준비제도(Fed·연준)가 과거 지표에 의존해 이러한 변화를 오판할 가능성이 있다고도 경고했다.

우드는 "비트코인은 인플레이션과 디플레이션 모두에 대한 헤지"라며, SaaS(서비스형 소프트웨어) 기업들의 부진과 사모펀드·사모대출 시장에서 나타나는 거래상대방 리스크를 언급한 뒤 "비트코인은 그런 문제를 안고 있지 않다"고 말했다. 탈중앙화 구조와 고정된 공급량이 전통 금융 시스템의 취약성으로부터 자유롭다는 설명이다.

◆ 코인베이스 실적 부진도 부담…연초 이후 40% 하락

한편 암호화폐 산업을 둘러싼 기업 실적은 단기 부담 요인으로 작용하고 있다. 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 4분기 실적이 시장 예상치를 밑돌았다고 밝혔다. 총매출은 17억8000만 달러로, 시장 예상치(18억3,000만 달러)에 못 미쳤다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.66달러로, 컨센서스(0.86달러)를 크게 하회했다.

4분기 거래 수익은 9억8300만 달러로, 직전 분기(10억4600만 달러)와 1년 전 같은 기간(15억5600만 달러)보다 모두 감소했다. 회사는 2026년 1분기 들어 2월 10일까지 약 4억2,000만 달러의 거래 수익을 기록했다고 밝혔다.

코인베이스 주가는 전날 8% 가까이 급락한 후 이날 프리마켓에서는 6% 넘게 반등하고 있다. 연초 이후 누적 하락률은 약 40%에 이른다. 코인베이스는 "암호화폐 시장은 순환적이며, 보이는 것만큼 좋지도 나쁘지도 않다"며 "가격 변동성 이면에서 기술 변화와 암호화폐 채택은 계속 진행되고 있다"고 밝혔다.

이날 시장은 뉴욕 증시 개장 전 발표가 예정된 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리고 있다.

koinwon@newspim.com

사진
손흥민, 새해 첫 경기 1골·3도움 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 얼마나 발이 근질근질했을까 싶다. 손흥민(LAFC)이 지난해 11월 22일 밴쿠버 화이트캡스전 이후 3개월 만에 출전한 새해 첫 경기에서 1골, 3도움으로 자신의 역대 한 경기 최다 공격포인트 4개를 몰아쳤다. 손흥민의 '환상의 짝궁' 데니스 부앙가는 해트트릭을 기록했다. 손흥민은 18일(한국시간) 온두라스 산페드로술라 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에 최전방 공격수로 선발 출전했다. LAFC는 '흥부 듀오'를 앞세워 에스파냐를 6-1로 완파했다. 손흥민이 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 페널티킥을 성공시키고 찰칵 세리머니를 하고 있다. [사진=LAFC] 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 손흥민, 부앙가, 마르티네스, 델가도, 틸먼, 에스타퀴오, 팔렌시아, 타파리, 포티우스, 세구라, 요리스를 선발로 내세웠다. 킥오프 51초 만에 동료 다비드 마르티네스가 페널티킥을 얻어냈고 전반 3분 드니스 부앙가가 오른발로 선제골을 성공시키며 LAFC가 일찌감치 리드를 잡았다. 손흥민의 이번 시즌 첫 공격포인트는 전반 11분에 나왔다. 역습 상황에서 하프라인 근처에서 공을 잡은 손흥민은 단독 드리블로 전진하며 수비 라인을 끌어당겼다. 레알 에스파냐 수비수 3명이 동시에 달라붙었지만 균형을 잃지 않고 볼을 지켜낸 뒤, 페널티 에어리어 오른쪽으로 침투하던 마르티네스를 향해 정확한 침투 패스를 찔러 넣었다. 마르티네스는 이를 왼발 인사이드 감아차기로 마무리하며 골문 왼쪽 구석을 갈라 손흥민은 2026 시즌 첫 도움을 기록했다. 손흥민은 전반 22분 이번 시즌 첫 골을 성공시켰다. 좌측면에서 공을 잡은 부앙가가 개인 기술로 박스 안으로 파고드는 과정에서 수비수에 걸려 넘어졌고, VAR 끝에 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 왼쪽 골망을 갈랐다. 손흥민은 곧바로 추가 도움까지 기록했다. 전반 24분, 후방에서 넘어온 공을 손흥민이 감각적인 터치를 한 후 패스를 내주자 부앙가가 넘어지며 논스톱 슈팅으로 자신의 두 번째 골을 완성했다. 손흥민(오른쪽)이 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 자신의 어시스트로 골을 성공시킨 티모시 틸먼과 기쁨을 나누고 있다. [사진=LAFC] 손흥민은 전반 39분 박스 오른쪽에서 문전에 있던 동료 티모시 틸먼에게 낮고 빠른 패스로 연결했고, 틸먼은 감각적인 힐슛으로 팀의 다섯 번째 골을 넣어 손흥민은 도움 해트트릭을 기록했다. LAFC는 전반을 5-0으로 앞선 채 마쳤고 손흥민은 전반에만 자신의 역대 한 경기 최다 타이인 4개의 공격포인트를 올렸다. 그는 2020년 9월 20일 잉글랜드 프리미어리그 사우샘프턴전에서 해리 케인의 4개 도움을 받아 4골을 몰아쳤다. 이날 1골 3도움을 보탠 손흥민은 LAFC에서의 통산 14경기에서 13골 7도움으로 공격포인트 20개를 채웠다. 경기당 1.43개에 달하는 놀라운 수치다. 후반 에스파냐의 만회골이 터졌고 손흥민은 후반 15분 오르다즈와 교체되어 벤치로 들어왔다. 부앙가는 손흥민이 교체된 뒤인 후반 26분 오르다즈의 도움을 받아 시즌 첫 해트트릭을 달성했다. 부앙가가 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 멀티골을 넣고 포효하고 있다. [사진=LAFC] 이날 경기는 손흥민에게 북중미 챔피언스컵 데뷔전이었다. 신임 도스 산토스 감독에게는 팀 부임 후 첫 경기였다. 프리시즌 친선경기를 단 하나도 뛰지 않은 채 컨디션 관리에 주력해온 손흥민은 일각의 부상 우려를 말끔히 씻었고, 도스 산토스 감독은 LAFC 데뷔전에서 대승을 거두며 기분 좋은 첫 스타트를 끊었다. psoq1337@newspim.com 2026-02-18 14:14
사진
14억 짜리 스포츠 브라 세리머니 [서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 동계올림픽에서 금빛 질주만큼이나 강렬한 장면이 화제를 모으고 있다. 유타 레이르담(네덜란드)의 금메달 세리머니가 '100만 달러 가치'라는 평가가 나왔다. 영국 매체 더 선은 17일(한국시간) 레이르담이 우승 직후 경기복 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 드러낸 장면을 두고 "100만 달러짜리 세리머니"라고 보도했다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 유타 레이르담이 10일 스피드스케이팅 여자 1000m에서 우승한 뒤 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출시키고 있다. 2026.02.17 zangpabo@newspim.com 레이르담은 10일 이탈리아 밀라노에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 우승, 네덜란드에 대회 첫 금메달을 안겼다. 우승이 확정된 뒤 그는 환호와 함께 상의 지퍼를 내렸고, 안에 착용한 흰색 스포츠 브라가 노출됐다. 레이르담이 착용한 제품은 글로벌 스포츠 브랜드 나이키의 스포츠 브라였다. 매체는 "마케팅 전문가들에 따르면 이 장면은 소셜미디어 팔로워 2억9800만명을 보유한 나이키 계정을 통해 막대한 홍보 효과를 거뒀을 것"이라며 "7자리 숫자(100만 달러 이상)의 보너스를 받을 만하다"고 전했다. 경제 전문지 쿼트 편집장 마인더트 슈트의 분석도 인용됐다. 레이르담 개인 소셜미디어 팔로워가 620만명에 달하는 만큼, 팔로워 1명당 1센트만 적용해도 게시물 하나의 가치는 약 9000만원에 이른다는 계산이다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 유타 레이르담이 16일 스피드스케이팅 여자 500m에서 은메달을 차지한 뒤 눈물을 글썽이고 있다. 2026.02.17 zangpabo@newspim.com 레이르담의 우승 장면은 네덜란드 브랜드 헤마의 광고에도 활용됐다. 눈물을 흘리며 화장이 번진 모습이 포착되자, 헤마는 자사 아이라이너를 홍보하며 '눈물에도 번지지 않는 방수 제품'이라는 메시지를 덧붙였다. 유명 복서 제이크 폴과 약혼한 사실로도 잘 알려진 레이르담은 이번 대회에 전용기를 이용해 이탈리아에 도착했고, 화려한 일상을 담은 사진을 지속적으로 공유하면서도 개회식에는 불참해 또 다른 화제를 낳기도 했다. zangpabo@newspim.com 2026-02-17 20:08

