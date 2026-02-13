KG모빌리언스, 이달 25일 'CEO Investor Day' 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KG모빌리언스가 오는 25일 '2026 CEO Investor Day'를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 자산운용사와 증권사 애널리스트를 대상으로 경영 실적과 중장기 사업 전략을 공유하기 위해 마련됐다.
주요 내용으로는 ▲2025년 경영실적 ▲2026년 사업 방향 ▲신사업 추진 전략 등이 발표될 예정이다. 스테이블코인 등 디지털자산 사업과 신규 사업 추진 계획도 공개된다.
특히 이번 행사에는 유승용 KG모빌리언스 대표가 발표자로 나서 회사의 경영 성과와 향후 전략, 금융회사 전환 로드맵을 설명한다. 이후 질의응답 세션에는 각 사업부문 담당 임원이 참석해 투자자들의 질문에 답할 예정이다.
이번 행사는 KG그룹 전자결제 계열사인 KG이니시스와 공동으로 개최된다. DS투자증권이 주관하며, 이달 25일 오전 10시 오프라인으로 열린다.
KG모빌리언스 관계자는 "이번 인베스터데이는 대표이사가 직접 경영 실적과 주요 사업 현황, 그리고 향후 성장 전략을 설명하는 자리"라며 "그동안 시장에서 충분히 조명되지 않았던 회사의 경쟁력과 신사업 방향을 중심으로 투자자들과 심도 있는 소통을 진행할 예정"이라고 밝혔다.
