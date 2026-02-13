'현장 동행' 한동훈 "배현진 기자회견문에 내가 하고픈 말 다 있다"

[서울=뉴스핌] 신정인 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 당 중앙윤리위원회로부터 '당원권 정지 1년' 중징계를 받은 '친한(한동훈)계' 배현진 국민의힘 의원(서울시당위원장)의 기자회견에 동행해 "배 의원이 말한 부분에 제가 하고 싶은 말이 다 들어있다"고 밝혔다.
한 전 대표는 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 배 의원의 기자회견장을 찾아 지지의 뜻을 전했다.
배 의원은 기자회견을 통해 "장동혁 지도부가 중앙윤리위원회 뒤에 숨어서 서울 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다"며 "장동혁 지도부의 초유의 생존 방식은 당내 숙청 뿐"이라고 비판했다.
이어 "당내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장동혁 대표로는 지방선거를 감당하기 힘들다"며 "국민의힘을 사실상 파산 상태로 만들었다"고 말했다.
그러면서 "지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 제 당원권을 잠시 정지시킬 수 있지만, 태풍이 돼 몰려오는 민심은 견디기 힘들 것"이라고 했다.
기자회견에는 한 전 대표와 '친한계' 박정훈·한지아·안상훈·유용원 의원이 함께 자리했다.
앞서 윤리위는 이날 배 의원에 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸다. 핵심 사유는 지난 1월 발생한 아동 사진 무단 게시 건이다.
이에 따라 국민의힘 서울시당위원장인 배 의원은 이번 6·3 지방선거에서 서울시장을 비롯해 서울시 구청장·시의원 공천에 관여할 수 없게 됐다.
장동혁 대표 취임 이후 한 전 대표와 김종혁 전 최고위원가 제명된 데 이어 배 의원에 대한 '당원권 1년 정지'는 친한계에 대한 세 번째 중징계다.
allpass@newspim.com