광주시의회 "통합법 국회 첫 관문 통과…성장동력 확보"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시의회가 13일 "통합 특별법이 국회 첫 관문인 행정안전위를 통과했다"며 "지역의 미래를 위한 중대한 진전이다"고 평가했다.
광주시의회는 이날 입장문을 내고 "이번 통과는 어려운 여건 속에서도 밤낮으로 애써온 광주시와 전남도 공직자와 국회 행정안전위원회, 그리고 지역 국회의원들의 책임 있는 논의와 협의를 이어온 성과물"이라고 설명했다.
이어 "정부와 협의 과정에서 상당수 특례가 제외된 점은 뼈아프지만, 아쉬움 속에서도 '미래 성장 동력'과 '민주적 통제 장치'를 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.
광주시의회는 대표 성과로 특볇법에 ▲AI 집적단지 및 실증지구 조성 ▲에너지 자립도시 기반 구축 ▲탄소중립 전환 지원 ▲통합 국립의대 지원 등 조항이 담긴 것을 꼽았다.
다만 "통합의회의 구체적인 의원 정수와 선출 방식이 명확히 규정되지 않은 점은 반드시 보완돼야 한다"고 지적했다.
그러면서 "지방의회의 구성 방식은 시민 대표성과 직결되는 핵심 사안인 만큼 불명확한 상태로 남겨져서는 결코 안 된다"고 당부했다.
끝으로 "국회 법사위 심사와 본회의 의결 등 입법 과정에서 통합특별시의회 의원 정수와 선출 방식에 대한 구체적이고 명확한 방안이 반드시 제시돼야 한다"고 강조했다.
