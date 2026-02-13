한동훈 "윤어게인 당권파, 지선 공천권 사리사욕에 배현진 '숙청' 자행"

지도부 겨냥 "매번 민주당 정권 도우미 역할만"

"좌우 막론 어느 공당에서도 이런 숙청 행진 없었다"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표는 13일 당 중앙윤리위원회가 배현진 국민의힘 의원(서울시당위원장)에 '당원권 정지 1년' 중징계를 내린 것에 대해 "'윤어게인'(윤석열 전 대통령 지지 세력) 당권파가 지방선거 공천 권한을 강탈하려는 사리사욕 때문에 숙청을 자행했다"고 비판했다.

한 전 대표는 이날 오후 배 의원의 국회 소통관 기자회견에 동행한 후 자신의 페이스북에 "설날 연휴에 맞춰 배현진 서울시당 위원장마저 윤어게인 당권파에 의해 숙청됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "계엄을 옹호하고 부정선거 음모론을 따르는 한줌 윤어게인 당권파들이 산업화와 민주화를 이끌어 온 우리 국민의힘을 공산당식 숙청 정당으로 만들고 있다"며 "좌우를 막론하고 역대 어느 공당에서도 이런 숙청 행진은 없었다"고 직격했다.

이어 "정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 것으로서, 공당으로서 자해하는 것"이라고 규정했다.

특히 한 전 대표는 당 지도부의 정무적 판단력을 비판했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "윤어게인 당권파는 배현진 의원 숙청으로 민주당발 4심제 이슈를 덮어줬다"며 "정권 폭주 견제에는 관심도 없고, 매번 민주당 정권 도우미 역할만 한다"고 꼬집었다.

마지막으로 한 전 대표는 "상식적인 다수 국민들과 함께 연대하고 행동해서 반드시 바로 잡을 것"이라고 강조하며 향후 본격적인 세 결집을 통한 대응을 예고했다.

앞서 윤리위는 이날 배 의원에 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸다. 핵심 사유는 지난 1월 발생한 아동 사진 무단 게시 건이다.

이에 따라 국민의힘 서울시당위원장인 배 의원은 이번 6·3 지방선거에서 서울시장을 비롯해 서울시 구청장·시의원 공천에 관여할 수 없게 됐다.

장동혁 대표 취임 이후 한 전 대표와 김종혁 전 최고위원가 제명된 데 이어 배 의원에 대한 '당원권 1년 정지'는 친한계에 대한 세 번째 중징계다.

