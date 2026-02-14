뉴욕증시, 물가 안도에도 AI 디스럽션 우려에 혼조 마감

전체기사 최신뉴스 GAM
1월 CPI 전월비 0.2% 상승에 그쳐... 6월 금리인하 청신호
AI 옥석 가리기 속 3대 지수 주간 기준 하락
다음 주 월마트 실적 발표 및 PCE 물가 지표 대기... 변동성 지속 전망

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 13일(현지시간) 뉴욕증시는 예상치를 밑돈 인플레이션 수치에도 혼조세로 마감했다. 시장 저변에 깔린 '인공지능(AI) 디스럽션'에 대한 공포는 소프트웨어를 넘어 금융과 부동산, 운송 등 전통 산업군으로 전이되며 투자심리를 짓눌렀다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 48.95포인트(0.10%) 오른 4만9500.93에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 3.41포인트(0.05%) 전진한 6836.17을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 50.48포인트(0.22%) 내린 2만2546.67로 집계됐다.

시장 참가자들은 예상치를 밑돈 소비자물가지수(CPI) 지표를 긍정적으로 평가했다. 이날 개장 전 미 노동부가 발표한 1월 CPI는 전월 대비 0.2% 상승해 월가 예상치인 0.3%를 밑돌았다. 전년 대비 상승률은 2.4%를 기록했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.5% 오르며 시장 기대에 부합했다.

이는 연방준비제도(Fed)가 오는 6월께 통화정책을 추가 완화할 수 있는 명분을 제공했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 지표 발표 직후 금리 선물 시장은 오는 6월 연준이 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 48.9%에서 50.2%로 소폭 상향 조정했다.

물가 오름세가 진정세를 보이면서 미 국채 수익률은 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 5.4bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내린 4.050%를 가리켰다. 정책 금리에 민감한 2년물은 6.3bp 밀린 3.403%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 보합권에서 움직였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.01% 내린 96.92를 기록했고 유로/달러 환율은 0.03% 하락한 1.1870달러였다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "연준의 물가 목표치인 2%에는 아직 도달하지 못했지만 인플레이션 가속화 우려가 해소된 '좋은 숫자'"라며 "관세로 인한 물가 상승 압력 속에서도 디스인플레이션(물가상승률 하락) 추세가 유효함을 확인했다"고 분석했다.

오세이익의 필 블랑카토 수석 시장 전략가는 "이번 물가 지표는 차기 의장에게 금리 인하의 길을 터주는 환영할 만한 소식"이라고 덧붙였다.

이날 특징주를 보면 반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈는 시장 예상을 뛰어넘는 실적과 낙관적인 전망을 내놓으며 이날 하루에만 8.10% 급등했다. 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비 역시 긍정적인 가이던스에 힘입어 4.62% 상승했다. 반면 핀터레스트는 실적 쇼크로 16.88% 폭락했다.

올해 들어 기술주 중심의 나스닥이 부진한 사이 에너지와 필수소비재, 소재, 산업재 등 4개 섹터는 10% 이상 상승하며 약진하고 있다. 찰스슈왑의 케빈 고든 전략가는 "기술주 독주 체제가 무너지고 상승세가 다른 섹터로 확산하는 것은 장기적으로 시장 건전성에 긍정적"이라면서도 "단기적으로는 주도주 부재에 따른 변동성을 감내해야 할 것"이라고 진단했다.

국제 유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 5센트(0.08%) 내린 62.89달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 4월물은 23센트(0.3%) 밀린 67.75달러를 기록했다.

금값은 상승해 온스당 5000달러를 넘어섰다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 4월물은 전장보다 약 2.0% 상승한 5046.30달러에 마감했다. 전날 3% 내려 약 일주일간 최저치를 기록했던 금 현물은 이날 장중 1.2% 상승한 5022.06달러를 가리켰다.

이번 주 뉴욕증시는 3대 지수 모두 하락세를 면치 못했다. 다우지수는 1.23% 하락했고 S&P500지수와 나스닥 지수도 각각 1.39%, 2.10% 내렸다. 투자자들은 AI 도입으로 인해 비즈니스 모델이 위협받거나 수익성이 악화될 것으로 예상되는 기업들을 가차 없이 매도했다. 

바클레이즈의 에마뉘엘 카우 애널리스트는 "투자자들은 AI 패자로 낙인찍힌 기업들에 대해 무자비한 태도를 보이고 있다"며 "AI 디스럽션 공포가 단순한 주가 하락을 넘어 광범위한 거시경제 및 신용 시장의 이슈로 번질 조짐을 보이고 있다"고 경고했다.

다음 주 뉴욕증시는 월요일인 16일 '대통령의 날'로 휴장한 후 4거래일 동안 숨 가쁜 일정을 소화한다. 투자자들의 시선은 '유통 공룡' 월마트의 실적 발표(17일)에 쏠려 있다. 시가총액 1조 달러를 돌파하며 올해 주가가 20% 상승한 월마트의 실적은 미국 소비 경기의 바로미터가 될 전망이다. 홈디포, 로우스 등 소매업체들의 실적도 줄줄이 대기 중이다.

경제 지표로는 연준이 선호하는 물가 지표인 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 4분기 국내총생산(GDP) 수정치가 발표된다. 1월 CPI가 긍정적으로 나온 만큼 PCE 역시 안정적인 흐름을 보일 경우 6월 금리 인하론은 더욱 탄력을 받을 전망이다.

정치적 변수도 여전하다. 피터 나바로 백악관 무역 제조업 정책국장은 철강 및 알루미늄 관세 인하 계획이 없음을 분명히 하며 무역 정책 불확실성을 키웠다. 또한 오는 11월 중간선거를 앞두고 연준 의장 교체기와 맞물려 시장의 변동성이 확대될 수 있다는 역사적 통계도 투자자들을 긴장시키고 있다.

페더레이티드 헤르메스의 필 올랜도 수석 시장 전략가는 "물가는 안정되고 있지만 정치적 불확실성과 AI 디스럽션 공포가 맞물려 당분간 '에어 포켓(Air-pocket·급격한 하강 기류)'을 만난 듯한 변동성 장세가 이어질 것"이라고 전망했다.

mj72284@newspim.com

사진
손흥민, 새해 첫 경기 1골·3도움 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 얼마나 발이 근질근질했을까 싶다. 손흥민(LAFC)이 지난해 11월 22일 밴쿠버 화이트캡스전 이후 3개월 만에 출전한 새해 첫 경기에서 1골, 3도움으로 자신의 역대 한 경기 최다 공격포인트 4개를 몰아쳤다. 손흥민의 '환상의 짝궁' 데니스 부앙가는 해트트릭을 기록했다. 손흥민은 18일(한국시간) 온두라스 산페드로술라 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에 최전방 공격수로 선발 출전했다. LAFC는 '흥부 듀오'를 앞세워 에스파냐를 6-1로 완파했다. 손흥민이 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 페널티킥을 성공시키고 찰칵 세리머니를 하고 있다. [사진=LAFC] 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 손흥민, 부앙가, 마르티네스, 델가도, 틸먼, 에스타퀴오, 팔렌시아, 타파리, 포티우스, 세구라, 요리스를 선발로 내세웠다. 킥오프 51초 만에 동료 다비드 마르티네스가 페널티킥을 얻어냈고 전반 3분 드니스 부앙가가 오른발로 선제골을 성공시키며 LAFC가 일찌감치 리드를 잡았다. 손흥민의 이번 시즌 첫 공격포인트는 전반 11분에 나왔다. 역습 상황에서 하프라인 근처에서 공을 잡은 손흥민은 단독 드리블로 전진하며 수비 라인을 끌어당겼다. 레알 에스파냐 수비수 3명이 동시에 달라붙었지만 균형을 잃지 않고 볼을 지켜낸 뒤, 페널티 에어리어 오른쪽으로 침투하던 마르티네스를 향해 정확한 침투 패스를 찔러 넣었다. 마르티네스는 이를 왼발 인사이드 감아차기로 마무리하며 골문 왼쪽 구석을 갈라 손흥민은 2026 시즌 첫 도움을 기록했다. 손흥민은 전반 22분 이번 시즌 첫 골을 성공시켰다. 좌측면에서 공을 잡은 부앙가가 개인 기술로 박스 안으로 파고드는 과정에서 수비수에 걸려 넘어졌고, VAR 끝에 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 왼쪽 골망을 갈랐다. 손흥민은 곧바로 추가 도움까지 기록했다. 전반 24분, 후방에서 넘어온 공을 손흥민이 감각적인 터치를 한 후 패스를 내주자 부앙가가 넘어지며 논스톱 슈팅으로 자신의 두 번째 골을 완성했다. 손흥민(오른쪽)이 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 자신의 어시스트로 골을 성공시킨 티모시 틸먼과 기쁨을 나누고 있다. [사진=LAFC] 손흥민은 전반 39분 박스 오른쪽에서 문전에 있던 동료 티모시 틸먼에게 낮고 빠른 패스로 연결했고, 틸먼은 감각적인 힐슛으로 팀의 다섯 번째 골을 넣어 손흥민은 도움 해트트릭을 기록했다. LAFC는 전반을 5-0으로 앞선 채 마쳤고 손흥민은 전반에만 자신의 역대 한 경기 최다 타이인 4개의 공격포인트를 올렸다. 그는 2020년 9월 20일 잉글랜드 프리미어리그 사우샘프턴전에서 해리 케인의 4개 도움을 받아 4골을 몰아쳤다. 이날 1골 3도움을 보탠 손흥민은 LAFC에서의 통산 14경기에서 13골 7도움으로 공격포인트 20개를 채웠다. 경기당 1.43개에 달하는 놀라운 수치다. 후반 에스파냐의 만회골이 터졌고 손흥민은 후반 15분 오르다즈와 교체되어 벤치로 들어왔다. 부앙가는 손흥민이 교체된 뒤인 후반 26분 오르다즈의 도움을 받아 시즌 첫 해트트릭을 달성했다. 부앙가가 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 멀티골을 넣고 포효하고 있다. [사진=LAFC] 이날 경기는 손흥민에게 북중미 챔피언스컵 데뷔전이었다. 신임 도스 산토스 감독에게는 팀 부임 후 첫 경기였다. 프리시즌 친선경기를 단 하나도 뛰지 않은 채 컨디션 관리에 주력해온 손흥민은 일각의 부상 우려를 말끔히 씻었고, 도스 산토스 감독은 LAFC 데뷔전에서 대승을 거두며 기분 좋은 첫 스타트를 끊었다. psoq1337@newspim.com 2026-02-18 14:14
사진
14억 짜리 스포츠 브라 세리머니 [서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 동계올림픽에서 금빛 질주만큼이나 강렬한 장면이 화제를 모으고 있다. 유타 레이르담(네덜란드)의 금메달 세리머니가 '100만 달러 가치'라는 평가가 나왔다. 영국 매체 더 선은 17일(한국시간) 레이르담이 우승 직후 경기복 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 드러낸 장면을 두고 "100만 달러짜리 세리머니"라고 보도했다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 유타 레이르담이 10일 스피드스케이팅 여자 1000m에서 우승한 뒤 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출시키고 있다. 2026.02.17 zangpabo@newspim.com 레이르담은 10일 이탈리아 밀라노에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 우승, 네덜란드에 대회 첫 금메달을 안겼다. 우승이 확정된 뒤 그는 환호와 함께 상의 지퍼를 내렸고, 안에 착용한 흰색 스포츠 브라가 노출됐다. 레이르담이 착용한 제품은 글로벌 스포츠 브랜드 나이키의 스포츠 브라였다. 매체는 "마케팅 전문가들에 따르면 이 장면은 소셜미디어 팔로워 2억9800만명을 보유한 나이키 계정을 통해 막대한 홍보 효과를 거뒀을 것"이라며 "7자리 숫자(100만 달러 이상)의 보너스를 받을 만하다"고 전했다. 경제 전문지 쿼트 편집장 마인더트 슈트의 분석도 인용됐다. 레이르담 개인 소셜미디어 팔로워가 620만명에 달하는 만큼, 팔로워 1명당 1센트만 적용해도 게시물 하나의 가치는 약 9000만원에 이른다는 계산이다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 유타 레이르담이 16일 스피드스케이팅 여자 500m에서 은메달을 차지한 뒤 눈물을 글썽이고 있다. 2026.02.17 zangpabo@newspim.com 레이르담의 우승 장면은 네덜란드 브랜드 헤마의 광고에도 활용됐다. 눈물을 흘리며 화장이 번진 모습이 포착되자, 헤마는 자사 아이라이너를 홍보하며 '눈물에도 번지지 않는 방수 제품'이라는 메시지를 덧붙였다. 유명 복서 제이크 폴과 약혼한 사실로도 잘 알려진 레이르담은 이번 대회에 전용기를 이용해 이탈리아에 도착했고, 화려한 일상을 담은 사진을 지속적으로 공유하면서도 개회식에는 불참해 또 다른 화제를 낳기도 했다. zangpabo@newspim.com 2026-02-17 20:08

