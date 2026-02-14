李대통령 "집 팔라 강요 안해…손해 감수할지는 각자의 자유"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 14일 "집을 팔라고 강요하지 않는다"며 "투자·투기용 주택에 주어진 부당한 특혜를 회수하고 상응하는 부담을 지게 하려는 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령의 부동산 관련 사회관계망서비스(SNS) 메시지에 '국민에 대한 부동산 겁박'이라고 비판했다는 언론보도를 공유하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "저는 부동산 시장 정상화를 추구할 뿐"이라며 "자가주거용 주택소유자는 보호하되 살지도 않는 투자·투기용 주택이나 다주택 보유자는 무주택 청년과 서민들에게 피해를 입히니 그에 상응한 책임과 부담을 지는 것이 공정하다"고 했다.
또 이 대통령은 "정당한 투자수익을 초과해 과도한 불로소득을 노리는 다주택자, 살지도 않는 투자·투기용 주택 소유자들이 가진 특혜를 회수하고 세제, 금융, 규제, 공급 등에서 상응하는 부담과 책임을 강화하여 부동산 시장을 선진국들처럼 정상화 하자는 것"이라고 설명했다.
그러면서 "정상화된 부동산 체제에서 경제적 손실을 감수하며 집을 소장품이나 과시용으로 여러채 소유해도 괜찮다"며 "일부 국가는 사회주의체제가 아니면서도 거주용 외 일정수 이상의 주택보유를 금지하기도 하지만, 그렇게까지 할 필요는 없다고 생각한다"고 했다.
이 대통령은 "집은 투자·투기용도보다 주거용으로 사용하는 것이 바람직하니, 그 반대의 선택은 손실이 되도록 법과 제도를 정비할 뿐"이라며 "손해를 감수할 지, 더 나은 선택을 할지는 각자의 자유"라고 말했다.
