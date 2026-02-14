설 연휴 첫날, 고속도로 정체 차츰 해소…서울→부산 5시간 10분

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 설 연휴 첫날인 14일 오후에 접어들며 전국 고속도로 귀성 방향 정체가 다소 풀리고 있다. 오후 2시 기준 서울에서 출발해 부산 도착까지 소요되는 시간은 5시간 10분이다.
한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 서울요금소에서 출발했을 때 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲부산 5시간 10분 ▲울산 4시간 50분 ▲대구 4시간 10분 ▲목포 4시간 20분 ▲광주 4시간 ▲대전 2시간 20분 ▲강릉 2시간 40분이다.
서울로 향하는 상행선은 오전과 비슷한 수준으로 ▲부산 4시간 50분 ▲울산 4시간 30분 ▲대구 3시간 50분 ▲목포 3시간 50분 ▲광주 3시간 20분 ▲대전 1시간 40분 ▲강릉 2시간 40분이 소요될 것으로 예상된다.
정체는 오전 11시부터 낮 12시 사이 가장 극심했고, 이후 차량 흐름이 점차 나아지는 모습이다. 귀성 행렬은 오후 6~7시 사이 대부분 해소될 것으로 예상된다.
경부고속도로 부산 방향은 남사진위~남사 부근 2㎞, 망향휴게소 부근~천안 부근 6㎞, 천안분기점~천안호두휴게소 부근 8㎞, 옥산분기점~남이분기점 16㎞, 남청주 부근~죽암휴게소 부근 3㎞, 회덕분기점~대전 터널 8㎞ 구간에서 정체가 벌어지고 있다.
경부동탄터널 부근에서는 고장차를 처리하고 있다. 망향휴게소 인근 1, 2차로에서는 버스 관련 사고를 처리하고 있다. 서울 방향으로는 수원 부근 2㎞, 양재 부근~반포 6㎞에서 서행 중이다.
중부고속도로 남이 방향은 호법분기점~모가 부근 2㎞, 오창 부근~남이분기점 10㎞에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.
서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점~순산터널 부근 2㎞, 서평택~서해대교 부근 4㎞, 동서천분기점 부근 1㎞에서 혼잡이 빚어지고 있다. 현재 순산터널 부근 갓길에서 고장차를 처리하고 있다.
도로공사 측은 오후로 갈수록 교통량이 분산되면서 주요 구간 정체도 점차 줄어들 것으로 내다봤다.
