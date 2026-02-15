설 하루 앞두고 경북동해안·북동산지 눈·비....아침기온 영하권

경북동해안 '높은 너울'....해안가 안전사고 '유의'
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 설 명절 전날인 16일 경북 동해안과 북동산지에는 비나 눈이 오겠다. 특히 경북북동산지에는 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.
또 수일째 '건조 특보'가 이어지고 있는 경북 동해안과 북동 산지는 이번에 내리는 비나 눈으로 건조 현상이 일부 완화될 것으로 예상된다.
경북 내륙은 아침 기온이 영하권으로 떨어지고 바람도 약간 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다.
기상청은 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 16일 오전(06~12시)부터 비 또는 눈이 내리다가 밤(18~24시)에 대부분 그치겠고 대구·경북 남동 내륙에는 이날 밤(18~24시)에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠고 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많으므로 교통 안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.
기상청은 16일 오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 강원 산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고, 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 대설 특보를 발표할 가능성이 있겠다고 예보했다.
건조 특보가 발효된 경북 동해안·북동 산지는 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역에서도 대기가 건조한 곳이 있겠다.
특히 바람이 강하게 부는 지역에서는 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으므로 산불이나 각종 화재 예방에 각별히 주의해야 한다.
다만, 해당 지역에 비나 눈이 예고되면서 건조 현상이 일부 완화되는 곳도 있겠다.
대구와 경북의 16일 기온은 -4도~11도 분포를 보이겠다.
대구·경북 주요 지점의 이날 아침 기온은 대구 1도, 경북 안동·청송 -4도, 영주·상주 -2도, 영천 0도, 울진 2도, 포항은 3도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 11도, 경북 봉화·울진 7도, 안동·상주·경주·포항 9도, 영천은 11도로 관측됐다.
16일 오전부터 동해 남부 먼바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑 특보를 발표할 가능성이 있겠다.
또 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.
