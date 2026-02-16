설 연휴 셋째날 오전부터 정체…서울→부산 6시간20분

[서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 5일간의 설 연휴 셋째 날인 16일 오전, 귀성·귀경 차량이 한꺼번에 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 서울 요금소에서 주요 도시까지의 예상 소요 시간은 ▲부산 6시간 20분 ▲울산 6시간 ▲목포 4시간 40분 ▲대구 5시간 20분 ▲광주 4시간 20분 ▲강릉 3시간 10분 ▲대전 2시간 20분으로 집계됐다.
반대로 각 도시에서 서울로 올라오는 귀경길은 ▲부산 5시간 30분 ▲울산 5시간 10분 ▲목포 3시간 50분 ▲대구 4시간 30분 ▲광주 3시간 50분 ▲강릉 2시간 40분 ▲대전 1시간 50분이 걸릴 것으로 전망된다.
귀성길 소요 시간은 전날과 비슷하거나 다소 줄었지만, 귀경길은 지역별로 10~30분가량 늘어난 것으로 나타났다.
경부고속도로 부산 방향은 ▲망향휴게소 인근~천안분기점 인근 6㎞ ▲천안분기점~천안호두휴게소 인근 11㎞ ▲옥산분기점 인근~청주분기점 17㎞ 구간 등에서 정체되고 있다.
중부내륙고속도로 창원 방향도 여주분기점~감곡 인근 10㎞ 구간에서 정체가 발생해 차량들이 속도를 내지 못하고 있다.
도로공사는 이날 전국에서 차량 505만대가 이동할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 오갈 것으로 예상된다.
귀성 방향은 오전 6~7시 무렵 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오 사이 혼잡이 절정에 이르고, 오후 5~6시쯤 해소될 전망이다.
귀경 방향은 오전 9~10시부터 정체가 본격화돼 오후 4~5시 가장 심해진 뒤, 오후 10~11시쯤 풀릴 것으로 보인다.
