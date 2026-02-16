李, 장동혁 주택 6채 보유 공격..張 "대통령 탓에 불효자"

[서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 장동혁 국민의힘 대표의 다주택 보유 사실을 거론하며 부동산 정책과 관련한 입장을 공개 질의하자, 장 대표가 노모와 나눈 대화를 공개했다.
장 대표는 16일 자신의 페이스북에 "명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다"며 "대통령이 'X'(옛 트위터)에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다"고 적었다. 장 대표는 시골집을 배경으로 한 흑백사진도 함께 게시했다.
그는 노모의 말을 전하며 "'공부시켜 서울 보내놨으면 서울에서 국회의원 해야지 왜 고향 내려와서 대통령한테 욕먹느냐'고 화가 잔뜩 나셨다"라고 했다.
이어 "홀로 계신 장모님만이라도 대통령의 글을 보지 않으셨으면 좋겠다"며 "대통령 때문에 새해 벽두부터 '불효자는 웁니다'"라고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 자신의 X에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용의 기사를 공유하면서 "장 대표께 여쭙겠다. 국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"고 했다.
앞서 장 대표는 이와 관련해 "노모가 살고 계신 농가 주택과 지역구 아파트, 국회 앞 오피스텔, 장모님이 살고 계신 경남 진주 아파트 등"이라며 "(6채를 다 합해도) 8억5000만원 정도"라고 밝힌 바 있다.
