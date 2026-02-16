나바로 "트럼프 행정부, 메타 등 데이터센터 업체에 전력·인프라 비용 내재화 검토"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역·제조 고문 피터 나바로가 데이터 센터 건설업체들이 전력·수도 등 유틸리티 비용을 자체 부담하도록 강제할 가능성이 있다고 12일(현지시간) 밝혔다.
나바로 고문은 폭스뉴스(Fox News) 프로그램 '선데이모닝 퓨처스(Sunday Morning Futures)'에 출연해 "메타(Meta) 등 데이터 센터 건설업체들은 전력 사용 비용뿐 아니라, 전력망 회복력에 미치는 영향과 물 사용 비용까지 모두 지불해야 한다"며 "앞으로 이러한 비용을 기업이 내재화하도록 강제하는 조치가 있을 것"이라고 말했다.
다만 나바로는 구체적인 시행 방안에 대해서는 언급하지 않았다.
메타 측은 이에 대해 "자사 데이터 센터에서 사용되는 모든 에너지 비용을 이미 부담하고 있으며, 지역 인프라 구축 및 전력망 확충 비용도 추가로 지불하고 있다"고 밝혔다.
데이터 센터의 전력 사용량 증가와 이에 따른 유틸리티 비용 상승은 최근 미국 내 생활비 부담 문제의 한 요인으로 지목된다. 미국 전기 요금은 2025년 전년 대비 6.9% 상승했으며, 완화 조짐은 거의 없는 상태다.
한편, 트럼프 대통령은 NBC 뉴스 인터뷰에서 "경제 상황이 양호하다"며 "현재가 트럼프 경제 상태"라고 평가했다.
그러나 여론조사에서는 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령의 경제 지지율이 하락세를 보이는 중이다.
트럼프 행정부는 데이터 센터 전력 부담과 유틸리티 요금 문제를 해결하기 위해 일부 주정부와 조치를 추진했다.
올해 1월, 백악관과 PJM 인터커넥션(PJM Interconnection)은 주요 기술기업들이 신규 발전소 건설 비용을 부담하도록 협약을 체결했다.
PJM은 북부 버지니아와 뉴저지 등 데이터 센터 밀집 지역의 전력망을 운영하고 있다.
협약에 따라 PJM 내 150억 달러 규모 신규 발전 용량 확보와 긴급 전력 조달 경매가 추진된다. 동시에 동북부 해상 풍력 프로젝트와의 조율도 진행 중이다.
트럼프 대통령은 마이크로소프트와 데이터 센터 인근 유틸리티 비용 인상을 막고 사용한 물을 보충하는 협약을 체결했으며, 다른 기술기업과도 협상 중이라고 밝혔다.
