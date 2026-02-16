설연휴 고속도로 곳곳 '답답'…정체 해소 오후 5~6시 전망

고속도로 500만대 이상 이용
[서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 설 연휴를 하루 앞둔 16일 오후 전국 고속도로는 귀성길 정체가 정점을 지난 뒤 다소 누그러졌지만 곳곳에서 여전히 답답한 흐름이 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상 소요 시간은 ▲부산 5시간 20분 ▲울산 5시간 ▲강릉 4시간 10분 ▲양양 3시간 40분(남양주 출발) ▲대전 2시간 10분 ▲광주 3시간 30분 ▲목포 4시간(서서울 출발) ▲대구 4시간 20분이다.
도로공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 505만 대에 이를 것으로 전망했다. 수도권에서 지방, 지방에서 수도권으로 각각 41만 대가 이동할 것으로 예상된다.
오전 6~7시 무렵부터 본격화된 귀성길 정체는 가장 혼잡할 것으로 예상됐던 오전 11~12시를 넘기며 점차 완화되는 모습이다. 정체 해소 시점은 오후 5~6시쯤으로 관측된다.
경부선 부산 방향은 오후 2시 기준 신갈분기점 부근~수원 3㎞, 남사진위 부근~남사 부근 3㎞, 북천안~천안 부근 9㎞, 독립기념관 부근~천안호두 휴게소 9㎞, 옥산 휴게소 부근~옥산 Hi 2㎞, 대전~대전터널 2㎞ 구간에서 정체가 발생하고 있다.
서울양양선 양양 방향은 남양주 요금소 부근~서종 9㎞, 가평 휴게소 부근~강촌 부근 2㎞ 구간이 막히고 있다. 서종 부근 2차로에서는 고장 차량 처리가 진행 중이다.
서해안선 목포 방향은 팔탄 분기점 부근 4㎞, 서평택분기점 부근~서해대교 9㎞ 구간에서 차량 흐름이 둔화되고 있다.
영동선 강릉 방향은 군포~부곡 4㎞, 용인~양지터널 부근 6㎞, 호법분기점~이천 부근 5㎞, 대관령4터널~대관령5터널 부근 2㎞ 구간에서 답답한 흐름을 보이고 있다. 진부 부근~강릉 분기점은 눈길 운전에 주의가 필요하다.
중부선 남이 방향은 마장분기점~호법분기점 2㎞, 호법분기점~모가 부근 2㎞, 진천터널 부근 3㎞ 구간이 정체되고 있다.
지방에서 수도권으로 향하는 귀경길은 오전 9~10시쯤부터 정체가 시작돼 오후 4~5시 사이 가장 혼잡할 것으로 예상되며 오후 10~11시쯤 해소될 것으로 전망된다.
지방에서 서울까지 예상 소요 시간은 ▲부산 5시간 10분 ▲울산 4시간 50분 ▲강릉 3시간 30분 ▲양양 2시간 50분(남양주 도착) ▲대전 2시간 20분 ▲광주 4시간 ▲목포 4시간 10분(서서울 도착) ▲대구 4시간 10분이다.
