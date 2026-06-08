'여행 자제' 지역에서 열리는 월드컵...정부 임시 영사사무소 운영

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멕시코 과달라하라, 몬테레이에 설치

정부 합동 신속대응팀도 파견

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 본선 조별 리그 경기를 치르는 멕시코 과달라하라와 몬테레이에서 임시 영사사무소를 운영한다고 8일 밝혔다.

정부는 또 월드컵 기간 이 지역을 방문하는 국민의 안전을 위해 정부 합동 신속대응팀을 파견한다.

2026 북중미 월드컵 경기가 열리는 멕시코에 파견되는 정부 합동 신속대응팀이 8일 외교부 청사에서 발대식을 가졌다. [사진=외교부] 2026.06.08

과달라하라와 몬테레이를 포함한 멕시코 대부분 지역은 여행경보 2단계인 '여행자제'가 발령된 상태다. 임시 영사사무소는 오는 10∼19일 과달라하라 명예영사 사무실과 23∼25일 몬테레이 한인교회에 설치된다.

신속대응팀은 외교부 조주성 해외안전기획관을 팀장으로, 경찰청, 소방청, 국가정보원, 대테러센터 직원으로 구성된다. 이들은 3개조로 나뉘어 된 신속대응팀이 현지에서 3개조(총 13명)로 나뉘어 사건·사고 예방 활동, 멕시코 치안 당국과의 협력관계 구축, 치안 및 테러 동향 파악 등의 활동을 할 계획이다.

정부는 경기장 주변과 주요 관광지에서 사건·사고가 발생하면 신속하게 영사조력을 제공할 예정이다.

opento@newspim.com