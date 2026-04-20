KBS·JTBC, 북중미 월드컵 공동중계 합의...MBC·SBS와도 협의중

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 종합편성채널 JTBC와 지상파 KBS가 2026년 북중미 월드컵 공동 중계에 합의했다.

JTBC는 20일 "2026년 북중미 월드컵 중계권 재판매 협상 끝에 KBS와 공동 중계에 합의했다"고 밝혔다. 오는 6월 개막하는 월드컵은 종편 JTBC와 공영방송 KBS에서 모두 볼 수 있게 됐다. JTBC는 "MBC·SBS와도 협상을 이어가겠다"며 "KBS와 합의한 것과 같은 조건으로 최종 제안을 전달했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

JTBC가 지상파 3사에 제시한 최종 재판매 단가는 방송사당 140억원이다. 당초 1사당 350억원에서 250억원, 다시 140억원까지 낮춘 끝에야 KBS가 손을 들어줬다. KBS는 "상당한 적자가 예상되지만 공영방송의 책무를 다하기 위해 JTBC의 최종 제안 금액을 수용했다"며 "수신료의 가치를 실현하기 위해 최선을 다한 결과 극적인 합의를 이끌어냈다"고 설명했다.

KBS는 개막 한 달여를 남기고 JTBC와 세부 기술 협의에 들어간다. 아나운서 출신 방송인 전현무, 이영표 해설위원 등을 축으로 중계진 구성을 준비 중이다. JTBC 역시 자체 해설·진행 라인에 더해 지상파와의 편성 조율, 제작 분담 등 구체적인 그림을 그려가게 된다.

JTBC는 2026~2032년 동·하계 올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 시도했지만, 가격 차를 좁히지 못해 지난 2월 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽을 단독 중계했다. 당시 시민사회와 정치권을 중심으로 '보편적 시청권 훼손' 비판이 거세졌고 JTBC는 북중미 월드컵만큼은 지상파와 함께 가겠다며 재협상에 나섰다.

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