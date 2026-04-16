홍명보호, 고지대 적응 위해 美 솔트레이크시티서 사전 캠프

5월 16일 최종 명단 발표 이틀 뒤 1차 본진 출국

미국서 두 차례 평가전 뒤 결전지 멕시코로 이동

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 북중미 월드컵 사전캠프 등 세부 로드맵을 확정했다. 키워드는 '고지대 적응'이다.

대한축구협회는 16일 "2026 FIFA 북중미 월드컵을 준비하는 축구 국가대표팀이 미국 솔트레이크시티를 사전캠프지로 확정했다"고 발표했다. 대표팀은 멕시코 과달라하라 베이스캠프에 입성하기 전 약 2주간 솔트레이크시티에서 훈련하며 고지대 환경에 몸을 맞춘다. 훈련장과 웨이트 시설은 MLS 레알 솔트레이크 구단과 유타대 시설을 활용한다.

한국은 개최국 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 함께 A조에 편성돼 조별리그 3경기를 모두 멕시코에서 치른다. 1·2차전(체코·멕시코전)은 해발 약 1500m 고지대 과달라하라, 3차전(남아공전)은 해발 500m 수준 과달루페로 배정됐다. 대표팀은 이미 과달라하라의 '치바스 베르데 바예'를 베이스캠프로 확정한 상태다.

[밀턴킨스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홍명보 한국 축구대표팀 감독이 28일 코트디부아르와 평가전을 앞두고 기자회견을 갖고 있다. 2026.3.30 psoq1337@newspim.com

사전 캠프지는 철저히 '실전 적응'에 초점이 맞춰졌다. 솔트레이크시티는 해발 약 1460m의 고지대로, 조별리그 결전지인 과달라하라(해발 1500m)와 기온·습도 등 기후 조건이 판박이다. 협회는 실사와 전문가 자문을 거쳐 시차까지 고려한 최적의 장소로 이곳을 낙점했다. 대표팀은 미국 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크와 유타대 시설을 활용해 담금질에 들어간다.

일정도 구체적으로 짜였다. 대표팀은 5월 16일 월드컵 최종 명단을 발표하고 홍명보 감독을 포함한 1차 본진이 5월 18일 먼저 미국으로 떠난다. 유럽과 K리그 등 각 리그 일정을 소화 중인 선수들은 소속팀 시즌을 마치는 순서에 따라 솔트레이크시티로 합류한다. 사전캠프 기간에는 두 차례 평가전을 치러 전술 완성도와 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 평가전 상대와 킥오프 시간, 장소는 추후 발표된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

홍명보호는 고지대 적응 훈련을 마친 뒤 조별리그 첫 경기 6일 전인 6월 5일 과달라하라 베이스캠프로 이동해 마지막 담금질에 들어간다. 월드컵 조별리그 첫 경기는 6월 11일 과달라하라에서 치르는 체코전, 이어 18일 멕시코, 24일 남아공과 맞붙는다.

psoq1337@newspim.com