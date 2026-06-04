멕시코 월드컵 현장서 K컬처 축제…미디어파사드·전통연희·케이팝 총출동

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 외교부가 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 계기로 멕시코 현지에서 한국과 멕시코 양국 국민이 함께 즐기는 K-컬처 축제를 연다.

북중미 월드컵을 맞아 K컬처 축제가 열린다. [자료= 문체부]

이번 행사는 주멕시코 대한민국대사관과 주멕시코한국문화원을 통해 진행되며, '열정으로 잇다', '빛으로 잇다', '시선으로 잇다', '리듬으로 잇다'를 각각의 주제로 삼아 미디어파사드, 현대미술 전시, 전통연희 공연, 케이팝 커버댄스 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 재외공관 중심의 'K-이니셔티브 협의체'를 통한 부처 간 협업으로 진행되는 이번 축제는 전 세계 관람객과 현지 시민 모두가 스포츠와 문화를 함께 즐기는 장으로 꾸려질 예정이다.

멕시코는 중남미 한류 확산의 핵심 거점으로, 케이팝·드라마·뷰티·음식 등 생활 전반에서 한국문화에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있다. 특히 한국 축구 국가대표팀이 이번 월드컵 조별리그 3경기를 모두 멕시코(과달라하라 2경기, 몬테레이 1경기)에서 치르게 되면서 현지의 K-컬처 관심도 한층 높아질 것으로 기대된다.

주요 행사는 6월 6일 할리스코주 사포판에서 열리는 '한국의 날(Día de Corea)'이다. K-푸드·K-컬처·K-콘텐츠·K-스포츠가 융합된 종합 문화축제로, 전 세계 축구팬들에게 한국문화의 매력을 알리는 동시에 한국전 참전용사 2인도 함께해 한-멕시코 양국의 우정과 연대의 의미를 더한다.

같은 날 사포판 바실리카 외벽에는 이이남 작가의 대형 미디어파사드 '빛으로 잇다(Luz que Une)'가 공개된다. 한국과 멕시코의 문화적 상징을 융합한 이 작품은 월드컵의 열기와 문화교류의 메시지를 동시에 전달할 예정이다.

멕시코 국립세계문화박물관에서는 국내 사비나미술관과 협업해 한국 전통문화를 미디어아트·AI 예술로 재해석한 현대미술 전시 '전통을 번역하다, 미래를 상상하다'가 열린다. 멕시코시티 차풀테펙 공원 내 글로벌 빌리지에서는 복합형 한국홍보관이 운영되며, 국립박물관문화재단과 협력해 국립중앙박물관 뮷즈(MU:DS) 특별전도 함께 진행된다.

사포판·멕시코시티·몬테레이 등 주요 도시에서는 전통연희단체 '연희난장 오날(ON:R)', 'K-타이거즈', '더광대'와 멕시코 케이팝 커버댄스팀들이 한국 대표팀의 선전을 기원하는 축하 무대를 펼친다.

문체부와 외교부는 "이번 월드컵이 K-컬처의 창의성과 매력을 세계에 알리는 의미 있는 국제무대인 만큼, 한국과 멕시코 양국 국민이 함께 소통하고 가까워질 수 있도록 월드컵 기간 내내 다양한 문화 행사를 이어가겠다"고 밝혔다.

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