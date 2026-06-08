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[깐부회동 시즌2] 광폭 행보 '젠슨 황', 로봇·피지컬 AI로 韓동맹 확장

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AI 핵심 요약

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  • 젠슨 황이 8일 국내 총수들과 회동하며 협력 확장했다.
  • SK·LG·현대차·네이버와 AI 팩토리 구축을 논의했다.
  • 로봇·자율주행·피지컬 AI로 협력 범위를 넓혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK·현대차·LG·두산 재벌 총수와 연쇄회동
단순 GPU 공급에서 'AI 팩토리'로 구체화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 젠슨 황 앤비디아 최고경영자(CEO)가 국내 주요 기업 총수들과 4박5일 간의 광폭 회동을 마치고 오는 9일 오전 출국할 예정이다. 젠슨 황 CEO는 이번 2차 깐부회동을 통해 로봇·피지컬 인공지능(AI), 데이터센터 등으로 협력 범위을 확장했다는 평가가 나온다.

8일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등을 잇따라 만나 AI 인프라와 피지컬 AI 분야 협력 방안을 구체화했다.

앞서 황 CEO는 지난해 10월 방한 당시 한국 정부와 주요 기업에 2030년까지 26만장 규모의 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 공급하기로 했다. 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 1차 깐부회동이 AI 반도체 공급망을 맞추는 출발점이었다면, 이번 회동은 공급망을 바탕으로 로봇, 자율주행, 스마트팩토리 등 피지컬 AI까지 연결하는 확장 단계라는 평가다.

업계 관계자는 "지난해에는 HBM·GPU 등 데이터센터 중심 반도체 장비가 메인이었지만, 이번에는 로봇·자율주행·AI 플랫폼을 포괄하는 한국형 AI 생태계 구축 방향을 점검하는 시험대로 보는 시각이 크다"고 했다.

이번 깐부회동 시즌2 핵심은 'AI 팩토리'다. 엔비디아가 앞세운 'AI 팩토리'는 범용 컴퓨팅과 데이터 저장에 국한된 기존 데이터센터를 넘어, 대규모 AI 모델의 학습과 추론을 위해 설계된 특수 목적 데이터센터다.

최태원 회장과 황 CEO는 이날 오전 서울 종로구 서린동 SK서린사옥에서 언론 브리핑을 통해 글로벌 AI 인프라 구축 계획을 발표했다. SK그룹은 역량을 총동원해 내년 한국에서 첫 AI 팩토리를 가동하기로 했다. 최 회장은 "그동안 협력이 메모리 중심이었다면 이제는 그룹 차원으로 협력을 높일 것"이라며 "미래 AI 팩토리를 엔비디아와 함께 만들겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장이 8일 오전 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 엔비디아-SK 협력 관련 언론브리핑을 하고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

SK텔레콤은 엔비디아의 차세대 'DSX 플랫폼'을 토대로 기가와트(GW)급 스케일을 목표로 하는 AI 팩토리를 구축, 아시아 전역으로 확장하기로 했다.

양사 협력은 기존 고대역폭 메모리(HBM) 공급 관계를 넘어 AI 인프라 전반으로 확대되고 있다. SK하이닉스는 차세대 플랫폼 '베라 루빈' AI 슈퍼컴퓨터 등에 탑재될 차세대 메모리를 공동 개발에 나설 예정이다. SK그룹 차원에서도 AI 데이터센터·클라우드·반도체를 연결하는 인프라 전략에 속도를 내고 있다.

황 CEO는 이날 구광모 LG그룹 회장과의 회동에서 LG와의 핵심 협력 분야로 로보틱스와 AI 데이터센터를 직접 언급했다. LG가 추진 중인 AI 전환(AX) 전략과 엔비디아의 피지컬 AI 생태계가 맞물리며 확장되고 있다 평가다. LG전자는 엔비디아 로보틱스 플랫폼을 기반으로 휴머노이드·물류 로봇 개발에 나서고 LG CNS와 LG유플러스는 AI 팩토리 구축 협력을 추진한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워 방문을 마친 뒤 취재진을 만나 발언을 하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

황 CEO는 "한국은 제조, 메카트로닉스, AI 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있으며 이러한 강점의 결합은 로보틱스와 피지컬 AI를 한국의 핵심 성장 산업으로 만들 것"이라고 강조했다.

현대차그룹은 앞서 엔비디아 블랙웰 GPU 5만개를 활용한 AI 팩토리 구축 계획을 밝혔다. 차량 내 AI, 자율주행, 스마트공장, 로봇 분야의 AI 모델을 학습하고 검증하기 위한 인프라다.

현대차그룹 입장에서는 자율주행과 로봇 개발 시간을 줄이는 효과가 기대된다. 엔비디아의 GPU와 시뮬레이션 기술을 활용하면 차량용 AI, 소프트웨어중심차량(SDV), 보스턴다이내믹스 로봇, 스마트공장 기술 등을 더 빠르게 고도화할 수 있다.

황 CEO는 이날 정의선 회장과의 회동에서 현대자동차그룹과의 협력에 대해 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라며 "AI가 세상을 이해하고 밖으로 나와 세계를 위해 생산적인 일을 할 수 있게 되는 미래가 다가오고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차 본사를 방문해 정의선 현대차그룹 회장과 함께 사옥을 돌아본 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

네이버도 엔비디아와 2027년 55메가와트(㎿) 규모의 AI 팩토리 가동을 시작으로 인프라를 확장하기로 했다.

황 CEO는 지난 7일 박정원 두산그룹 회장과의 환담에서는 두산과의 협력 분야를 묻는 질문에는 "로보틱스"라고 직접 언급하며 향후 협력 가능성을 시사했다. 두산로보틱스는 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼을 활용해 에이전틱 로봇 운영체제를 개발하고 두산에너빌리티는 AI팩토리용 전력 인프라 구축 협력에 나설 예정이다.

 

y2kid@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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