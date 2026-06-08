[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "AI 다음 물결은 모빌리티…엔비디아는 현대차 사랑한다"

현대차 양재 사옥 방문해 정의선 회장 회동

"지금은 현대차의 시간…AI와 모빌리티 전문성 결합"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 현대자동차그룹과의 협력에 대해 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라며 "엔비디아는 현대차를 사랑한다"고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 임직원들을 향해 발언하고 있다. [사진=이찬우 기자]

젠슨 황 CEO는 8일 오후 서울 서초구 양재동 현대차그룹 사옥을 방문해 정의선 현대차그룹 회장 등 최고경영진과 회동했다. 그는 현장에서 현대차그룹 임직원들을 향해 "이 자리에 오게 돼 기쁘다"며 "따뜻한 환대와 여러분이 보여준 사랑에 감사드린다"고 말했다.

젠슨 황 CEO는 현대차그룹을 "세계적인 제조 거인이자 모빌리티 전문 기업"이라고 평가했다. 그는 "여러분이 일하는 회사는 세계적 수준의 제조 기업"이라며 "현대차는 모빌리티 거인이자 모빌리티 전문가"라고 강조했다.

이어 "오늘 우리는 AI와 현대차의 모빌리티 전문성을 결합해 미래를 바꾸고 있다"며 "모빌리티의 미래를 바꾸고, 로보틱스의 미래도 새롭게 발명하게 될 것"이라고 말했다.

이날 젠슨 황 CEO는 현대차그룹이 선보인 미래 모빌리티 기술과 로봇을 둘러본 뒤 강한 인상을 받았다는 소감도 밝혔다. 그는 "오늘 이곳에서 본 모든 것이 내 마음을 움직였다"며 "독창적이고 혁신적이며, 현대차의 세계적 수준의 기술력과 엔지니어링 역량을 보여준다"고 말했다.

또 "여러분은 매우 자랑스러워해도 된다"고 임직원들을 격려했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 임직원들을 향해 발언하고 있다. [사진=이찬우 기자]

젠슨 황 CEO는 앞으로 AI 산업의 중심축이 현실 세계와 연결되는 '피지컬 AI'로 이동할 것이라고 내다봤다. 그는 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라며 "AI가 세상을 이해하고 밖으로 나와 세계를 위해 생산적인 일을 할 수 있게 되는 미래가 다가오고 있다"고 말했다.

그는 현대차그룹이 이 변화의 중심에 설 수 있다고 강조했다. 젠슨 황 CEO는 "지금은 현대차의 시간"이라며 "여러분이 그동안 쌓아온 모든 것, 여러분이 전문가로서 가진 모든 역량이 이제 AI와 결합하고 있다"고 말했다.

정의선 회장에 대한 친근감도 드러냈다. 젠슨 황 CEO는 "여러분의 CEO와 아주 가까운 친구가 돼 기쁘다"며 정의선 회장을 "위대한 사람"이라고 표현했다. 그는 "오랜 시간에 걸쳐 세워진 이 놀라운 회사를 잘 이끌고 있는 훌륭한 관리자"라며 "여러분의 좋은 친구이자 좋은 파트너가 되는 것은 우리에게 큰 영광이자 나에게 큰 특권"이라고 말했다.

마지막으로 그는 "엔비디아는 현대차를 사랑한다"고 말하며 현대차그룹과의 협력 의지를 분명히 했다.

이날 현장에서는 정의선 회장이 모습을 드러내자 직원들의 환호가 이어졌다. 젠슨 황 CEO는 임직원들에게 사인을 해주고 참석자들과 돌아가며 기념촬영을 하는 등 밝은 분위기 속에서 일정을 소화했다.

젠슨 황 CEO는 회동에 앞서 현대차그룹의 수소전기차 넥쏘와 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 스팟 등에 대한 설명을 들었다. 또 기아의 목적기반차량(PBV)인 PV5에도 직접 탑승했다.

현대차그룹은 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행, 로보틱스, 스마트팩토리 등 미래 모빌리티 전환을 추진하고 있다. 엔비디아는 AI 반도체와 자율주행 컴퓨팅 플랫폼, 데이터센터, 디지털 트윈 등에서 글로벌 시장을 주도하고 있어 양측의 협력 가능성에 업계 관심이 쏠린다.

업계에서는 이번 만남이 단순한 의례적 회동을 넘어 현대차그룹의 모빌리티 제조 역량과 엔비디아의 AI 컴퓨팅 기술이 결합하는 계기가 될 수 있다는 관측이 나온다.

chanw@newspim.com