[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "로보틱스가 한국의 다음 성장동력"…피지컬 AI 협력 확대

"제조·AI·메카트로닉스 강국" 평가…한국 로봇 산업 성장 가능성 주목

R&D센터 채용 시작·시설 구축 검토…반도체·로봇 생태계 투자 확대 시사

[서울=뉴스핌] 서영욱 정승원 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국의 차세대 성장 산업으로 로보틱스를 지목하며 국내 기업들과의 협력 확대 의지를 밝혔다. 인공지능(AI) 반도체를 넘어 로봇과 제조, 피지컬 AI 분야로 협력 범위가 넓어질 전망이다.

황 CEO는 5일 김포공항 입국 직후 기자들과 만나 "한국에는 투자할 분야가 많지만 로보틱스가 다음 주요 산업이 될 것"이라며 "한국은 제조기술과 메카트로닉스, 인공지능 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.

그는 "이들 기술의 융합은 로보틱스에 완벽하게 들어맞는다"며 "한국은 로봇 산업을 뒷받침할 수 있는 강력한 제조 기반과 공급망도 갖추고 있어 매우 큰 기회를 가지고 있다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포국제공항 비즈니스센터를 통해 입국해 취재진 질문에 답하고 있다. 이날 홍대에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 함께 삼겹살 회동을 가질 예정이다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

황 CEO는 특히 한국이 피지컬 AI 개발 거점으로 성장할 잠재력이 크다고 강조했다. 그는 "한국은 AI 전문성과 로보틱스 전문성을 모두 갖춘 국가"라며 "세계적인 제조업 중심지이기 때문에 우리가 개발하는 로보틱스 기술과 피지컬 AI 기술을 실제 산업 현장에 적용할 수 있다"고 설명했다.

반도체 산업도 로보틱스와 AI 융합의 핵심 분야로 꼽았다. 황 CEO는 "반도체 제조는 앞으로 더욱 로봇화되고 AI 중심으로 발전할 것"이라며 "한국 반도체 기업들과 협력할 기회가 많다"고 말했다.

엔비디아는 최근 공개한 '코스모스(Cosmos)' 플랫폼을 통해 로봇이 가상 환경에서 학습하고 현실 세계에서 작업을 수행할 수 있도록 지원하고 있으며, 제조와 물류, 서비스 로봇 시장 공략을 본격화하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포국제공항 비즈니스센터를 통해 입국해 시민들에게 사인을 해주고 있다. 이날 홍대에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 함께 삼겹살 회동을 가질 예정이다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

황 CEO는 한국 연구개발(R&D) 투자 계획도 언급했다. 그는 "이미 한국 R&D센터 인력 채용을 시작했다"며 "충분한 인력이 확보되면 연구시설도 구축할 계획"이라고 밝혔다.

황 CEO가 이번 방한 기간 현대자동차그룹과 LG그룹, SK그룹 등 주요 기업 총수들을 잇달아 만나기로 한 만큼 로보틱스와 피지컬 AI를 중심으로 한 협력 방안도 주요 의제로 논의될 가능성이 높다고 보고 있다.

현대차그룹은 보스턴다이내믹스를 중심으로 휴머노이드 로봇 사업을 확대하고 있으며, LG전자 역시 서비스 로봇과 스마트팩토리 사업을 강화하고 있다. SK그룹 또한 AI 데이터센터와 반도체 사업을 기반으로 AI 인프라 구축에 나서고 있어 엔비디아와의 협력 접점이 확대될 것으로 전망된다.

syu@newspim.com